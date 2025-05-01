Финансовый сговор века: как нацистские миллионы исчезли в швейцарских банках

Через 80 лет после смерти Адольфа Гитлера и падения нацистского режима, кажется, уже все известно о темных страницах истории. Однако недавно обнаруженные документы из Швейцарии и Аргентины свидетельствуют: многие еще остаются в тени.

Награбленное фашистами

В настоящее время команда судебных аудиторов и историков анализирует десятки тысяч документов о банковских счетах нацистов и их пособников в 1930-40-х годах. Расследование, возглавляемое независимым омбудсменом Нилом Барафски от имени UBS (банка, купившего Credit Suisse в 2023 году), может существенно изменить наше понимание истории.

Согласно предварительным данным, нацисты использовали счета в Credit Suisse для отмывания денег, полученных из-за разграбления еврейского населения. Часть этих средств впоследствии пошла на финансирование так называемых "крысиных троп" — сети бегства, которым тысячи нацистов покинули Европу после капитуляции Германии в 1945 году.

Барафски уже обнаружил сотни неизвестных до сих пор лиц, которые имели счета в банке и поддерживали нацистский режим. Среди них — производитель, использовавший рабский труд в концлагерях, и банкир, занимавшийся отмыванием похищенных активов.

Параллельно с исследованием архивов в Цюрихе, Центр Симона Визенталя в сотрудничестве с аргентинскими властями рассекречивает документы, которые могут пролить свет на роль Аргентины в убежище нацистских преступников. По словам руководителя южноамериканского отделения Центра доктора Ариэля Гельблунга, эти данные "существенно изменят представление о довоенном и послевоенном периоде".

Около 5000 нацистов, по оценкам, осели в Аргентине, среди них Адольф Айхман и Йозеф Менгеле. Новый отчет, обнародованный в марте 2026 года, должен назвать компании, банкиров и лиц, нажившихся на трагедии миллионов жертв Холокоста.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что увидел британский солдат, впервые вошедший в бункер Гитлера после его смерти.



