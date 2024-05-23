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Фекан: город легенд и исторических памятников на Алебастровом берегу

История и современность французского рыболовного города Фекан

сегодня, 18:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В долине реки Вальмон, во Франции, раскинулся Фекан, живописный городок на Алебастровом берегу. Он принадлежит к исторической области Нижняя Нормандия и департаменту Приморская Сена. Географически близко расположен к крупным городам: Гавр находится всего в 35 км, Руан — в 60 км, а до Парижа — чуть более 200 км.

Фекан: город легенд и исторических памятников на Алебастровом берегу

Фекан: история и современность французского рыболовного города

Фекан имеет богатую и многовековую историю. Первое упоминание о городе датируется 875 годом, когда он был известен как Fiscannum. Название "Фекан" возникло не ранее 1496 года, и, согласно одной из легенд, происходит от старогерманского слова "fisc" — "рыба". По другой версии, название связано с фиговым деревом, прибитым к берегу после кораблекрушения, в дупле которого нашли сосуд с кровью Христа.

Фекан: город легенд и исторических памятников на Алебастровом берегу - фото 2

Рыболовство всегда было ключевой отраслью для Фекана, начиная с X века, когда здесь славились соленая и копченая сельдь. В XI веке здесь возникло сообщество китобоев, а с XVI века начался промышленный лов трески. В XIX веке Фекан стал крупнейшим центром трескового промысла во Франции, а трехмачтовые парусники и малые лодки сменились пароходами и дизельными судами. Сегодня рыболовецкий флот Фекана значительно уменьшился, а основной доход города — это торговля древесиной и сталью из Скандинавии.

Архитектурные памятники Фекана также заслуживают внимания. В частности, аббатство Святой Троицы, строившееся с XII по XVIII век, является главной достопримечательностью города. Среди других значимых зданий — церковь Святого Этьена, церковь Нотр-Дам-дю-Салют, часовня Драгоценной Крови и руины замка герцогов Нормандских.

Культурная жизнь Фекана также богата и разнообразна. Музей рыболовства рассказывает о трудной истории местных рыбаков, многие из которых не вернулись домой из опасных плаваний.

Фекан продолжает привлекать туристов своими историческими памятниками, культурным наследием и живописными пейзажами. В каждом уголке этого города чувствуется его богатое прошлое и морская душа.

Фекан: город легенд и исторических памятников на Алебастровом берегу - фото 3



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