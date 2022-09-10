Есть ли у белорусов желание воевать в Украине: ответ министра обороны

Режим Лукашенко фактически представил территорию Беларуси российской армии для атаки на Украину. Но белорусский народ, в отличие от россиян не воспринимает Украину враждебно. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Белорусская армия. Фото: из открытых источников

Россиян Алексей Резников назвал людьми, которые полностью оторваны от реальности, ведь они верят российской пропаганде – во все эти рассказы о нацистах, фашистах. Путинский режим долгое время работал над тем, чтобы у россиян выработалось неприятие ко всему украинскому, к самому праву на независимость Украины, как суверенного государства. Фактически граждане России своим молчанием пассивно поддерживают политику своей власти относительно Украины. Так они одобряют агрессивные действия Кремля в Украине.

Резников отметил, что у него есть надежда, что белорусы в этом плане отличаются от россиян.

Вместе с тем министр обороны считает, что Путин может сильнее надавить на Лукашенко, чтобы тот отдал приказ белорусской армии вторгнуться на территорию Украины. При этом Алексей Резников отметил, что, исходя из тех наблюдений на последние 7 месяцев, сколько и длится полномасштабное российское вторжение, у белорусов нет пылкого желания отправляться на войну в Украину. Это хорошо понимают и самопровозглашенный власти Беларуси.

Напомним, последнее исследование показало дальнейшее ухудшение отношения украинцев к жителям Беларуси. В августе 2022 года к белорусам негативно относятся 52% (в апреле 2022 — 33%, в апреле 2021 — 4%), нейтрально — 34%, положительно — 10%.



Читайте также на портале "Комментарии" — реверанс Эрдогана в сторону Путина – есть ли опасность для украино-турецких отношений.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!