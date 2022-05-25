Автор фантастической истории о Гарри Поттере Джоан Роулинг выложила в свободный доступ свою книгу на украинском языке, чтобы ее бесплатно мог прочитать любой. Об этом сообщают в комитете Верховной Рады Украины по информационной политике.

Переводом занималось издательство "Абабагаламага". Сейчас доступны первые три части из серии.



Команда Pottermore Publishing отметила, что сделать книги о Гарри Поттере "доступными на вебсайте без каких-либо расходов и ограничений" удалось благодаря друзьям. Издательство "Абабагаламага" "Британская писательница Джоан Роулинг выложила в свободный доступ "Гарри Поттера" на украинском языке для бесплатного чтения. Посмотреть их можно на сайте Pottermore Publishing https://www.pottermorepublishing.com/ukrainian-ebooks Команда Pottermore Publishing отметила, что сделать книги о Гарри Поттере "доступными на вебсайте без каких-либо расходов и ограничений" удалось благодаря друзьям.. Сейчас – в доступе первые три части из серии. Другие пообещали добавить как можно быстрее", — говорится в сообщении.