Автор фантастической истории о Гарри Поттере Джоан Роулинг выложила в свободный доступ свою книгу на украинском языке, чтобы ее бесплатно мог прочитать любой. Об этом сообщают в комитете Верховной Рады Украины по информационной политике.
Переводом занималось издательство "Абабагаламага". Сейчас доступны первые три части из серии.
"Британская писательница Джоан Роулинг выложила в свободный доступ "Гарри Поттера" на украинском языке для бесплатного чтения. Посмотреть их можно на сайте Pottermore Publishing https://www.pottermorepublishing.com/ukrainian-ebooksКоманда Pottermore Publishing отметила, что сделать книги о Гарри Поттере "доступными на вебсайте без каких-либо расходов и ограничений" удалось благодаря друзьям. Издательство "Абабагаламага" . Сейчас – в доступе первые три части из серии. Другие пообещали добавить как можно быстрее", — говорится в сообщении.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что пять лучших книг Рэя Брэдбери , которые следует прочитать. Рэй Брэдбери – легендарный писатель-фантаст, написавший более 800 произведений разных жанров. Представляем ТОП-5 лучших его книг, которые стоит прочесть каждому. "Кульбабово вино" Это произведение выделяется среди литературного творчества Рэя Брэдбери личными переживаниями писателя. Брэдбери погружает читателей в жизнь 12-летнего мальчика и через его восприятие открывает простые, но важные истины. "451 градус по Фаренгейту" Научно-фантастический роман-антиутопия, в котором автор размышляет над тем, имеет ли человечество будущее, изображая мир, где сжигаются книги, а люди живут лишь поверхностными, материальными ценностями. "Марсианские хроники" Культовый роман писателя, состоящий из тематических рассказов и новелл, посвященных освоению землянами Марса. Книга удивительно легка в чтении.
Джоан Роулинг выложила в свободный доступ Гарри Поттера (фото из открытых источников)