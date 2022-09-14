logo

BTC/USD

20204.81

ETH/USD

1591.73

LTC/USD

60.07

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество история Действительно ли Корбан возглавляет "Штаб обороны Днепра и области"
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли Корбан возглавляет "Штаб обороны Днепра и области"

Геннадий Корбан имел доступ к военным тайнам

сегодня, 18:14
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Не предусмотренный законодательством орган был создан мэром Днепра Борисом Филатовым. Фейковый "Штаб обороны" распорядился средствами городского бюджета на 105 млн гривен. Геннадий Корбан имел доступ к военной тайне и по своему усмотрению распоряжался средствами городского бюджета, возглавляя фейковый Штаб совета обороны Днепра. Об этом  пишет "Апостроф".

Действительно ли Корбан возглавляет "Штаб обороны Днепра и области"

Геннадий Корбан (фото из открытых источников)

Как пишет издание,  28 февраля распоряжение о создании Совета обороны Днепра выдал городской голова Днепра Борис Филатов. Оснований на это глава города не имел, ведь согласно закону "Об основах национального сопротивления", такие советы создаются на региональном уровне, а также — в городах со специальным статусом — Киеве и Севастополе. Главой "штаба" фейкового "совета" Филатов назначил своего бизнес-партнера Корбана.

"Совет обороны Днепра" — это де-юре нелегитимный орган, не предусмотренный законодательством и образованный единолично городским головой, который не имел на это никаких полномочий", — говорится в статье.

В то же время, как отметили в СМИ, Корбан как представитель фейкового совета обороны принимал участие в совещаниях вместе с военными. Об этом свидетельствует официальный ответ руководителя Регионального управления Сил ТрО "Восход" полковника Валерия Курача на запрос журналистов "ДнепрTV". Таким образом, бизнесмен незаконно имел доступ к военной тайне. Кроме того – самовольно распорядился бюджетными средствами более чем на 105 миллионов гривен.

Возникают вопросы в Службу безопасности Украины, которая не замечала существование непонятного органа, вмешивающегося в военное управление. Судя по словам Корбана, в последних интервью: сейчас контрразведка его деятельностью заинтересовалась. Возможно, этот интерес небезоснователен, особенно, учитывая, что западные партнеры еще в прошлом году выражали беспокойство из-за существования "региональных олигархических сетей", упоминая в этом контексте о Геннадии Корбане. В то же время, британский журналист Тим Уайт в своем расследовании говорил о возможных связях Корбана и Филатова с Россией”, – пишет издание.

А днепровский бизнесмен продолжает утверждать, что якобы он руководит "Штабом обороны Днепра". Возникает риторический вопрос: неужели лицо, не имеющее украинского гражданства и находящееся за границей, и в дальнейшем имеет доступ к данным военных?

“С кем мог встречаться бизнесмен за границей, находясь вне присмотра украинских спецслужб? В уже упомянутом расследовании Тима Вайта говорилось о возможной причастности Корбана к Иловайской трагедии в 2014 году – тогдашнего заместителя председателя Днепропетровской ОГА называют одним из инициаторов трагической для украинских добровольцев наступательной операции”, –  говорится в материале.

Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства ряда лиц, в частности – Геннадия Корбана , Игоря Коломойского и Вадима Рабиновича. Все они, по данным президента, кроме украинского имеют паспорта других государств. 22 июля Корбану было отказано во въезде на территорию Украины на основании недействительного паспорта.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/ua/article/society/2022-09-14/zaschitnik-ili-samozvanets-deystvitelno-li-korban-vozglavlyaet-shtab-oboronyi-dnepra-i-oblasti/48028
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!