Действительно ли Корбан возглавляет "Штаб обороны Днепра и области"

Не предусмотренный законодательством орган был создан мэром Днепра Борисом Филатовым. Фейковый "Штаб обороны" распорядился средствами городского бюджета на 105 млн гривен. Геннадий Корбан имел доступ к военной тайне и по своему усмотрению распоряжался средствами городского бюджета, возглавляя фейковый Штаб совета обороны Днепра. Об этом пишет "Апостроф".

Геннадий Корбан (фото из открытых источников)

Как пишет издание, 28 февраля распоряжение о создании Совета обороны Днепра выдал городской голова Днепра Борис Филатов. Оснований на это глава города не имел, ведь согласно закону "Об основах национального сопротивления", такие советы создаются на региональном уровне, а также — в городах со специальным статусом — Киеве и Севастополе. Главой "штаба" фейкового "совета" Филатов назначил своего бизнес-партнера Корбана.

"Совет обороны Днепра" — это де-юре нелегитимный орган, не предусмотренный законодательством и образованный единолично городским головой, который не имел на это никаких полномочий", — говорится в статье.

В то же время, как отметили в СМИ, Корбан как представитель фейкового совета обороны принимал участие в совещаниях вместе с военными. Об этом свидетельствует официальный ответ руководителя Регионального управления Сил ТрО "Восход" полковника Валерия Курача на запрос журналистов "ДнепрTV". Таким образом, бизнесмен незаконно имел доступ к военной тайне. Кроме того – самовольно распорядился бюджетными средствами более чем на 105 миллионов гривен.

Возникают вопросы в Службу безопасности Украины, которая не замечала существование непонятного органа, вмешивающегося в военное управление. Судя по словам Корбана, в последних интервью: сейчас контрразведка его деятельностью заинтересовалась. Возможно, этот интерес небезоснователен, особенно, учитывая, что западные партнеры еще в прошлом году выражали беспокойство из-за существования "региональных олигархических сетей", упоминая в этом контексте о Геннадии Корбане. В то же время, британский журналист Тим Уайт в своем расследовании говорил о возможных связях Корбана и Филатова с Россией”, – пишет издание.

А днепровский бизнесмен продолжает утверждать, что якобы он руководит "Штабом обороны Днепра". Возникает риторический вопрос: неужели лицо, не имеющее украинского гражданства и находящееся за границей, и в дальнейшем имеет доступ к данным военных?

“С кем мог встречаться бизнесмен за границей, находясь вне присмотра украинских спецслужб? В уже упомянутом расследовании Тима Вайта говорилось о возможной причастности Корбана к Иловайской трагедии в 2014 году – тогдашнего заместителя председателя Днепропетровской ОГА называют одним из инициаторов трагической для украинских добровольцев наступательной операции”, – говорится в материале.

Напомним, 18 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства ряда лиц, в частности – Геннадия Корбана , Игоря Коломойского и Вадима Рабиновича. Все они, по данным президента, кроме украинского имеют паспорта других государств. 22 июля Корбану было отказано во въезде на территорию Украины на основании недействительного паспорта.

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