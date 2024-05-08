День памяти и победы над нацизмом: когда празднуют в Украине, история праздника, символика и смыслы

Сегодня, 8 мая, в Европе считается днем окончания Второй мировой — этот день, скорее, носит траурный характер и называется Днем памяти и примирения. Тем временем в некоторых странах бывшего СССР, в частности в России, традиционно празднуют День победы 9 мая. С 2015 года официальная Украина чествовала два дня, но в 2023 году президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине теперь — День Европы, а 8 мая станет единственным Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Коли в Україні День перемоги

Портал "Комментарии" рассказывает, почему существуют две даты, в чем разница между "Никогда снова" и "Можем повторить" и как отмечают этот день в Европе.





Почему существуют две даты Дня победы во Второй мировой войне

7 мая 1945 года делегация Германии подписала акт о безусловной капитуляции в Реймсе. Однако по требованию Иосифа Сталина, который был недоволен, что капитулировали перед западными союзниками, а не перед ним, капитуляцию "продублировали" 8 мая в советской зоне оккупации под Берлином в 22.43 — в Москве тогда уже было 9 мая. Таким образом, в Европе День победы отмечают 8 мая, а в СССР – 9. Празднование 9 мая в СССР было отменено через три года – в 1948 году, а "классический" советский День победы возобновился только во времена Леонида Брежнева – в 1965 году. В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны, предложила государствам помимо празднования их собственных дней победы или освобождения, ежегодно с 2005 года чествовать один или оба дня (8 и 9 мая) как признание памяти всех жертв Второй мировой войны.





Два лозунга две противоположные концепции

"Никогда снова"

Европейская концепция памяти под лозунгом "Никогда снова" охватывает всех, кто стоял на защите воли во время Второй мировой войны, продолжавшейся с 1939 по 1945 годы. Победа не отводится отдельному народу или государству; она стала возможной благодаря совместным усилиям антигитлеровской коалиции, состоявшей из Объединенных Наций.

Эта концепция акцентируется на памяти и почитании, а не только на праздничных парадах, потому что война – это не только боевые действия и техника военного вооруженного конфликта. Она означает человеческие страдания и жертвы, лежащие в основе каждого Дня памяти в Европе. В этот день внимание уделяется не только воевавшим, но и военнопленным, принудительным работникам, подпольщикам, детям войны, гражданским, пострадавшим от оккупации и боевых действий, которые обрушивались на их города и села.

Концепция памяти в Европе подчеркивает человеческую составляющую истории, а не только геополитические и военные аспекты.

День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне не символизируют победу одних над другими, а должны напоминать о страшной трагедии и служить предупреждениям. Главным выводом из войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, бескомпромиссно защищая его. Наша память — это гарантия того, что подобные трагедии никогда не повторятся", — так описывает идею, которая стоит за лозунгом "Никогда снова" Украинский институт национальной памяти .

"Мы знаем цену войны, поэтому относимся к миру с особой осторожностью", — так можно подытожить европейскую модель чествования памяти Второй мировой войны.

"Можем повторить"

В современном толковании русской пропаганды Вторая мировая (или "Великая Отечественная", как ее часто называют в России) происходила с 1941 по 1945 год – с тех пор, когда нацистская Германия напала на Советский Союз. Эта российская концепция не просто не вызывает печали в день чествования Второй мировой, но и призывает к радостям этой даты.

Если в Советском Союзе чествовали победу (приписывая ее не союзникам, а исключительно "советскому мужу"), то у России возникает идея не ограничиваться радостью, но и повторить победу, угрожая воображаемому врагу — "можем повторить".

Такой вид Дня победы логичен в условиях строительства диктатуры, ведь нужен постоянный взгляд в прошлое, чтобы не видеть будущее. Чем больше люди гордятся вымышленным героизмом предыдущих поколений, тем меньше времени остается для того, чтобы выдвигать претензии к власти.





Символика Дня победы над нацизмом

во Второй мировой войне

Во всемирной практике символом празднования Дня победы над нацизмом, а также Дня памяти и примирения является красный мак. Появление этого символа связывают с двумя лицами: канадским военным врачом Джоном МакКреем и представительницей Христианской ассоциации молодых женщин Майной Майкл. Именно Мойна Майкл в 1918 году первой закрепила красный шелковый мак на пальто.

Украина использует этот символ в собственной стилизации, созданной харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным. Графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно символизирует цветок мака, с другой – кровавый след от пули. Интересно, что мак является символическим цветком и в украинской традиции — образ мака часто символизирует героически погибшего казака, защищая Украину. Цветок часто упоминается в украинских народных песнях и думах: "Ой, из могилы видны все долины, – сизокрылый орел пролетает: стоит войско славное Запорожское – как мак процветает..."









Когда День Победы в Украине?

В 2023 году Украина впервые отмечала День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. Ранее, 9 мая, отмечалась Годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне, которую ввели на смену советскому Дню победы.

Почему это вышло? Украина, которая была частью СССР до 1991 года, унаследовала празднование конца Второй мировой войны именно 9 мая. Конфликтное восприятие усилилось во время событий Евромайдана, оккупации Крыма Россией и начала войны в Донбассе. Пророссийские силы активно использовали коммунистическую символику, включая "георгиевские ленты", на митингах 9 мая.

Это привело к процессу декоммунизации и попытке удалиться от даты 9 мая, которая служила одним из символов советского прошлого Украины и связи с Россией. В частности, в Украине больше не используется советский термин "Великая Отечественная", а вместо него используется "Вторая мировая война". Такое решение приняла Верховная рада Украины 9 апреля 2015 года.

Опрос, проведенный группой КМИС , показал, что российская агрессия резко изменила взгляды украинцев. Украинское общество переоценило любые маркеры, связанные со страной-агрессором. Основная причина – использование оккупантами советских символов и спекуляций на "общем" историческом прошлом. Соответственно изменилось и отношение к 9 мая.

Согласно исследованиям, в 2010 году День Победы был одним из самых важных праздников для украинцев – так считали 58% населения. К 2021 году его популярность упала вдвое, и только 30% считали его самым важным праздником. А в 2023 году осталось лишь 13% поклонников этого праздника.





Как в Европе и мире отмечают

День памяти и победы над нацизмом

Вторая мировая война была величайшей войной в истории человечества, приведшей к миллионам погибших и невыразимых страданий для миллионов людей по всему миру. В борьбе против нацизма и фашизма люди разных стран объединились для защиты свободы и демократии.

Сегодня, 8 мая, мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе против нацизма и фашизма. Это день, когда мы чествуем ветеранов войны, участвовавших в военных операциях, а также память тех, кто умер в результате войны, независимо от их статуса или национальности.

В этот день проводятся церемонии, парады, чествование памятников и возложение цветов к мемориалам. Это также время для размышления о том, как мы можем учиться на ошибках прошлого и делать все возможное, чтобы избежать подобных конфликтов в будущем.

Важно помнить, что только через изучение и чествование прошлого мы можем построить будущее, основанное на мире, толерантности и взаимопонимании. Поэтому пусть День памяти и победы над нацизмом станет не только днем чествования героев прошлого, но и днем важных учений для будущего.