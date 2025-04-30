Что увидел вошедший в бункер Гитлера британский солдат: жуткие подробности

Прошло ровно 80 лет со дня, когда Адольф Гитлер и его любовница Ева Браун избрали смерть в подземелье. 30 апреля 1945 г., когда советские войска уже вели бои за Берлин, диктатор застрелился, а Браун проглотила капсулу с цианидом. Их тела сожгли во дворе Рейхсканцелярии – именно так нацисты пытались стереть следы смерти Гитлера.

Солдат в бункере Гитлера

Бункер, в котором разыгралась эта драма, британский солдат Хью Ланги назвал "ужасным и зловонным местом". Его допустили туда в июле 1945 г., когда он прибыл в Берлин как переводчик на Потсдамскую конференцию. Внутри он увидел "кучу пепла" – остатки Гитлера и Браун.

"Это было жуткое место, с грязной одеждой, влажное, с запахом смерти", — вспоминал Ланги. Ему даже разрешили взять "сувенир" — один из томов принадлежавшей фюреру энциклопедии Брокгауза.

Перед самоубийством Гитлер успел продиктовать завещание и жениться на Брауне. В ночь перед смертью в бункере прошла "свадебная вечеринка", а утром 30 апреля звучали последние прощания. Секретарша фюрера получила капсулу с ядом — на случай, если враг прорвется.

Тела диктатора и его супруги обнаружили советские солдаты. Однако официальные результаты вскрытия оставались засекреченными десятилетиями, что и дало старт бесконечным теориям заговора. Сталин даже намекал, что Гитлер жив. Версии о бегстве в Аргентину тиражировались годами, но никакого доказательства не нашли.

Историки, в частности Люк Дейли-Гроуз, основательно доказали в 2019 году: останки совпадали с зубными записями Гитлера. Свидетели, которые были в бункере, тоже утверждали одно: диктатор покончил с собой.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что рассекреченные документы могут доказать, что Гитлер выжил.





