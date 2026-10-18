Бюстгальтер легендарной шпионки Маты Хари хранится в музее: что известно о загадочном артефакте

Мата Хари стала одной из самых известных фигур в истории шпионажа. Танцовщица прославилась сценическими выступлениями, необычными костюмами и загадочным образом, а впоследствии вошла в историю из-за обвинений в сотрудничестве с немецкой разведкой. Сегодня с её именем связывают необычный музейный экспонат — металлический сценический бюстгальтер, который хранится в Международном музее шпионажа в Вашингтоне.

Портрет Маты Хари 1910 года напоминает о сценическом образе знаменитой танцовщицы, чьё имя стало легендой шпионажа. Фото: неизвестный автор, Wikimedia Commons, общественное достояние

Что известно о загадочном предмете

На официальном сайте музея указано, что украшенный металлический элемент сценического костюма датирован 1905 годом и происходит из Франции. При этом его описывают осторожно: предмет мог принадлежать Мате Хари, но окончательного подтверждения этому нет.

По данным музея, танцовщица использовала на сцене костюмы, вдохновлённые одеждой, которую видела в Голландской Ост-Индии — колониальном названии территории современной Индонезии. Её выступления отличались смелым для того времени образом и помогали поддерживать интерес публики.

Как танцовщица стала легендой шпионажа

Настоящее имя Маты Хари — Маргарета Гертруда Зелле. Во время Первой мировой войны французские власти обвинили её в шпионаже в пользу Германии. В 1917 году женщину казнили по приговору военного суда.

Со временем её история обросла легендами, а имя стало символом загадочной женщины, которая якобы использовала своё обаяние для получения секретной информации. Однако популярный образ не всегда соответствует сложной исторической реальности.

Почему экспонат привлекает внимание

Металлический бюстгальтер представлен среди артефактов коллекции Международного музея шпионажа. Он напоминает о сценической карьере Маты Хари и о том, как её публичный образ повлиял на формирование легенды. При этом музейное описание не доказывает, что вещь действительно принадлежала танцовщице. Именно поэтому важно различать исторические факты и предположения.

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