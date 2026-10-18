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Бюстгальтер легендарної шпигунки Мати Харі зберігають у музеї: що відомо про загадковий артефакт

Металевий сценічний елемент костюма 1905 року пов'язують із відомою танцівницею, яку згодом звинуватили у шпигунстві. Проте його належність Маті Харі не підтверджена остаточно

18 жовтня 2026, 16:20
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Сергій Кречмаровський

Мата Харі стала однією з найвідоміших постатей в історії шпигунства. Танцівниця прославилася сценічними виступами, незвичайними костюмами та загадковим образом, а згодом увійшла в історію через звинувачення у співпраці з німецькою розвідкою. Сьогодні з її ім'ям пов'язують незвичайний музейний експонат — металевий сценічний бюстгальтер, який зберігається у Міжнародному музеї шпигунства у Вашингтоні.

Бюстгальтер легендарної шпигунки Мати Харі зберігають у музеї: що відомо про загадковий артефакт

Портрет Мати Харі 1910 року нагадує про сценічний образ знаменитої танцівниці, чиє ім'я стало легендою шпигунства. Фото: невідомий автор, Wikimedia Commons, суспільне надбання

Що відомо про загадковий предмет

На офіційному сайті музею зазначено, що прикрашений металевий елемент сценічного костюма датований 1905 роком і походить із Франції. Водночас його описують обережно: предмет міг належати Маті Харі, але остаточного підтвердження цього немає.

За даними музею, танцівниця використовувала на сцені костюми, натхненні вбранням, яке бачила в Голландській Ост-Індії — колоніальній назві території сучасної Індонезії. Її виступи вирізнялися сміливим для того часу образом і допомагали підтримувати інтерес публіки.

Як танцівниця стала легендою шпигунства

Справжнє ім'я Мати Харі — Маргарета Гертруда Зелле. Під час Першої світової війни французька влада звинуватила її у шпигунстві на користь Німеччини. У 1917 році жінку стратили після вироку військового суду.

Її історія згодом обросла легендами, а ім'я стало символом загадкової жінки, яка нібито використовувала чарівність для отримання секретної інформації. Однак популярний образ не завжди відповідає складній історичній реальності.

Чому експонат привертає увагу

Металевий бюстгальтер представлений серед артефактів колекції Міжнародного музею шпигунства. Він нагадує про сценічну кар'єру Мати Харі та те, як її публічний образ вплинув на формування легенди. Водночас музейний опис не доводить, що річ справді належала танцівниці. Саме ця обставина робить важливим розмежування між історичними фактами та припущеннями.

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Джерело: https://www.spymuseum.org/exhibition-experiences/about-the-collection/collection-highlights/mata-hari-s-bodice/
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