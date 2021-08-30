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Биологи назвали причину, почему нас тянет выпить алкоголь

В своей научной работе исследователи изучали нейронные сигналы мозга

сегодня, 00:31
Автор:

Ольга Чародий

Ученые нашли в мозге группу нервных клеток, которые отвечают за принятие решений об употреблении алкоголя. Биологи из Швеции провели исследование на животных, которые были склонны к употреблению спиртного. Как пишет Science Advances, в своей научной работе исследователи изучали нейронные сигналы мозга. Сначала подопытным крысам выдавали спиртное при нажатии на определенную кнопку. Затем вместе с подачей алкоголя крысы получали удар током. Однако около трети крыс продолжали жать на кнопку, несмотря на разряды электричеством.

Биологи назвали причину, почему нас тянет выпить алкоголь

Алкоголь (фото из открытых источников)

Биологи объяснили, что нашли небольшой участок нервных клеток в мозге, которые активизировался перед нажатием на кнопку. Эти клетки, расположенные в миндалеподобному теле их мозга, определяли разницу между умением ограничивать себя и неспособностью остановиться.

"Мы не представляли, что такая небольшая группа нервных клеток может нести столь решающую роль в поведении", — рассказал профессор психиатрии из Университета Линчёпинга Маркус Хайлиг.

 Напомним, есть напитки, которые лучше исключить из ежедневного рациона, потому что при частом употреблении они могут спровоцировать развитие онкологии. На своей странице в Instagram врач-онколог Елена Смирнова рассказала, от чего лучше отказаться. Специалист отметила, что речь идет в первую очередь о сладкой газировке, потому что в ее составе очень много сахара, красителей и других добавок, которые наносят серьезный вред организму. По словам онколога, сладкое в принципе увеличивает количество вредных бактерий внутри кишечника, вызывая ожирение и воспалительные процессы.  Также стоит отказаться от употребления энергетиков, потому что они содержат большое количество стимулирующих веществ, которые вызывают обезвоживание, проблемы с пищеварением, раздражительность, нервозность и другие нарушения. 


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Источник: https://advances.sciencemag.org/content/7/34/eabg9045
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