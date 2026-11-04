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Без антибиотиков и современных операций, а поход к врачу мог закончиться трагедией: как лечили 100 лет назад

Врачи приезжали на дом, больницы становились последней надеждой, а даже обычная операция могла стоить пациенту жизни.

4 ноября 2026, 10:55
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Сергій Кречмаровський

Сто лет назад поход к врачу был совсем не похож на современный прием. В 1926 году медицинская помощь часто начиналась дома: врач приезжал к пациенту с сумкой инструментов. В ней были стетоскоп, тонометр и термометр, а среди доступных лекарств — морфин для обезболивания и средства от запора.

Без антибиотиков и современных операций, а поход к врачу мог закончиться трагедией: как лечили 100 лет назад

Врач начала XX века приехал по вызову. Фото: ИИ

Большинство медиков были врачами широкого профиля. Они лечили грипп и хронические заболевания, помогали при переломах и принимали роды. В городах у врачей было больше возможностей для обследований, чем в сельской местности. Узких специалистов было значительно меньше, чем сегодня.

Больница как последняя надежда

Без антибиотиков, капельниц, КТ, МРТ, УЗИ и рентгеновского оборудования больницы часто становились местом, куда попадали уже тяжелобольные люди.

В 1926 году во время родов умирала почти одна из ста матерей. Единственной доступной вакциной была прививка от оспы, поэтому от дифтерии, кори, коклюша и туберкулеза людям в основном приходилось выздоравливать самостоятельно.

Операции также были рискованными. После вмешательства на брюшной полости у пациента было примерно 75% шансов выжить. Операции на мозге и сердце были почти неслыханными. Хирурги стерилизовали инструменты и использовали хлороформ для наркоза, однако аппаратов для поддержания дыхания не было. Пациенты нередко умирали от потери крови или инфекций.

Без записи на прием

Если человек заболевал, он звонил врачу и просил приехать или сам отправлялся в его домашний кабинет. Прием велся преимущественно в порядке живой очереди.

За сто лет медицина сделала огромный шаг вперед: то, что сегодня кажется обычным обследованием или лечением, тогда могло быть недоступным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как 100 лет назад мужчины добивались внимания женщин



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Источник: https://www.mentalfloss.com/history/what-going-to-doctor-like-100-years-ago
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