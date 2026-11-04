Без антибіотиків і сучасних операцій, а похід до лікаря міг закінчитися трагедією: як лікували 100 років тому

Сто років тому похід до лікаря був зовсім не схожий на сучасний прийом. У 1926 році медична допомога часто починалася вдома: лікар приїжджав до пацієнта із сумкою інструментів. У ній були стетоскоп, тонометр і термометр, а серед доступних ліків — морфін для знеболення та засоби від закрепу.

Лікар початку ХХ століття приїхав на виклик. Фото: ШІ

Більшість медиків були лікарями широкого профілю. Вони лікували грип і хронічні хвороби, допомагали під час переломів та приймали пологи. У містах лікарі мали більше можливостей для обстежень, ніж у селах. Вузьких спеціалістів було значно менше, ніж сьогодні.

Лікарня як остання надія

Без антибіотиків, крапельниць, КТ, МРТ, УЗД і рентгенівського обладнання лікарні часто ставали місцем, куди потрапляли вже тяжкохворі люди.

У 1926 році під час пологів помирала майже одна зі ста матерів. Єдиною доступною вакциною була вакцина проти віспи, тому від дифтерії, кору, кашлюку й туберкульозу люди здебільшого мусили одужувати самостійно.

Операції також були ризикованими. Після втручання на черевній порожнині пацієнт мав приблизно 75% шансів вижити. Операції на мозку та серці були майже нечуваними. Хірурги стерилізували інструменти й використовували хлороформ для наркозу, однак апаратів для підтримки дихання не було. Пацієнти нерідко помирали від втрати крові або інфекцій.

Без запису на прийом

Якщо людина захворіла, вона телефонувала лікарю й просила приїхати або сама вирушала до його домашнього кабінету. Приймали переважно в порядку черги.

За сто років медицина зробила величезний крок уперед: те, що сьогодні здається звичайним обстеженням чи лікуванням, тоді могло бути недоступним.

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