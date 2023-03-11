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Бессмысленные причины для начала войны: Война из-за футбольного матча

В 1969 году военный конфликт между Сальвадором и Гондурасом вызвал футбольный матч.

11 марта 2023, 23:55
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Автор:

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение, заявив, что главной целью войны в Украине является демилитаризация и денацификация, которые якобы угрожают России. Однако в мировой истории нашлось еще несколько случаев бессмысленных причин начала войны. Один из них это война, возникшая из-за футбольного матча.

Бессмысленные причины для начала войны: Война из-за футбольного матча

Сальвадор и Гондурас начали войну из-за футбольного матча. Фото из открытых источников

В 1969 году между Гондурасом и Сальвадором были противоречия из-за приграничных территорий, которые страны не могли разделить. Также страны испытывали экономические трудности, а их лидеры были военными.


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Именно с этими проблемами эти две команды сошлись в противостоянии за единственное место в квалификации Чемпионата мира 1970 года. Один матч выиграла команда Сальвадора, другой – Гондурас. По тогдашним правилам ЧМ было решено сыграть третий матч, в котором победу одержали игроки сборной Сальвадора.

Это стало началом массовых ограблений магазинов и компаний, принадлежавших сальвадорцам в Гондурасе. Как следствие правительство Сальвадора прекратило дипломатические отношения с соседней страной 27 июня, а 14 июля приняло решение о вторжении. Причина была "защита своих граждан".

Военный конфликт продолжался шесть дней. За столь короткое время в войне погибли более 2 тыс. человек с обеих сторон. А команда Сальвадора, которая все же попала на Чемпионат мира, проиграла все свои три матча, не забив ни одного гола.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что провокация Усика сработала. Жадный боксер согласился на бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Также "Комментарии" писали о бывшем футболисте, который стал популярной звездой фильмов для взрослых.



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Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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