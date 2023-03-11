Бессмысленные причины для начала войны: Война из-за футбольного матча

Российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение, заявив, что главной целью войны в Украине является демилитаризация и денацификация, которые якобы угрожают России. Однако в мировой истории нашлось еще несколько случаев бессмысленных причин начала войны. Один из них это война, возникшая из-за футбольного матча.

Сальвадор и Гондурас начали войну из-за футбольного матча. Фото из открытых источников

В 1969 году между Гондурасом и Сальвадором были противоречия из-за приграничных территорий, которые страны не могли разделить. Также страны испытывали экономические трудности, а их лидеры были военными.

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Именно с этими проблемами эти две команды сошлись в противостоянии за единственное место в квалификации Чемпионата мира 1970 года. Один матч выиграла команда Сальвадора, другой – Гондурас. По тогдашним правилам ЧМ было решено сыграть третий матч, в котором победу одержали игроки сборной Сальвадора.

Это стало началом массовых ограблений магазинов и компаний, принадлежавших сальвадорцам в Гондурасе. Как следствие правительство Сальвадора прекратило дипломатические отношения с соседней страной 27 июня, а 14 июля приняло решение о вторжении. Причина была "защита своих граждан".

Военный конфликт продолжался шесть дней. За столь короткое время в войне погибли более 2 тыс. человек с обеих сторон. А команда Сальвадора, которая все же попала на Чемпионат мира, проиграла все свои три матча, не забив ни одного гола.

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