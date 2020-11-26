kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.11.2020

BTC/USD

16926.22

ETH/USD

506.89

LTC/USD

70.93

НБУ 26.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество история Археологи назвали предположительный рост библейского Голиафа
commentss НОВОСТИ Все новости

Археологи назвали предположительный рост библейского Голиафа

Огромный филистимлянский воин был не намного выше профессионального баскетболиста

сегодня, 17:36
Автор:

Любовь Блажко

Филистимлянин Голиаф, который был убит Давидом в библейской битве, имел довольно высокий рост. Об этом заявили археологи, которые провели детальное исследование. 

Археологи назвали предположительный рост библейского Голиафа

Археологи назвали предположительный рост библейского Голиафа. Фото: yandex.ru

Книга Самуила из Свитков Мертвого моря называет Голиафа огромным воином, который потерпел поражение от 3-метрового царя Давида.

Так, если верить археологическим находкам, то рост Голиафа достигал 7 футов 10 дюймов (это около 2,38 м). А если учитывать тот факт, что в те времена люди были намного ниже, то такая цифра действительно может показаться огромной. 

Голиаф в книге описывается как гигант ростом "четыре локтя и пядь". Но его настоящий рост не так просто узнать, потому что эти меры имели разное значение в разных регионах. 

Стоит также отметить, что в прошлом году специалисты обнаружили ворота в родной город Голиафа Геф. Оказалось, что стены находились на расстоянии 2,38 м друг от друга – это 7 футов и 10 дюймов (современный эквивалент 4 локтей и пяди). Раскопки проходили в Телль-эс-Сафи (Израиль). 

Руководитель научного исследования Джеффри Чедвик заявил, что данная система измерения может быть наиболее близка к тому, чтобы назвать правильный рост Голиафа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, найден возможный дом Иисуса, в котором он провел детство. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/society/uchenyie-nazvali-predpolozhitelnyij-rost-biblejskogo-goliafa.htm
Теги:
comments

Обусуждения

Вадим

сегодня, 17:56

https://ru.wikipedia.org/wiki/Голиаф а тут написано 6 локтей с пядью, как это понимать?

Вадим

сегодня, 17:53

Прикольно

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ