Филистимлянин Голиаф, который был убит Давидом в библейской битве, имел довольно высокий рост. Об этом заявили археологи, которые провели детальное исследование.

Археологи назвали предположительный рост библейского Голиафа. Фото: yandex.ru

Книга Самуила из Свитков Мертвого моря называет Голиафа огромным воином, который потерпел поражение от 3-метрового царя Давида.

Так, если верить археологическим находкам, то рост Голиафа достигал 7 футов 10 дюймов (это около 2,38 м). А если учитывать тот факт, что в те времена люди были намного ниже, то такая цифра действительно может показаться огромной.

Голиаф в книге описывается как гигант ростом "четыре локтя и пядь". Но его настоящий рост не так просто узнать, потому что эти меры имели разное значение в разных регионах.

Стоит также отметить, что в прошлом году специалисты обнаружили ворота в родной город Голиафа Геф. Оказалось, что стены находились на расстоянии 2,38 м друг от друга – это 7 футов и 10 дюймов (современный эквивалент 4 локтей и пяди). Раскопки проходили в Телль-эс-Сафи (Израиль).

Руководитель научного исследования Джеффри Чедвик заявил, что данная система измерения может быть наиболее близка к тому, чтобы назвать правильный рост Голиафа.

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