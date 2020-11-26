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Любовь Блажко
Филистимлянин Голиаф, который был убит Давидом в библейской битве, имел довольно высокий рост. Об этом заявили археологи, которые провели детальное исследование.
Археологи назвали предположительный рост библейского Голиафа. Фото: yandex.ru
Книга Самуила из Свитков Мертвого моря называет Голиафа огромным воином, который потерпел поражение от 3-метрового царя Давида.
Так, если верить археологическим находкам, то рост Голиафа достигал 7 футов 10 дюймов (это около 2,38 м). А если учитывать тот факт, что в те времена люди были намного ниже, то такая цифра действительно может показаться огромной.
Голиаф в книге описывается как гигант ростом "четыре локтя и пядь". Но его настоящий рост не так просто узнать, потому что эти меры имели разное значение в разных регионах.
Стоит также отметить, что в прошлом году специалисты обнаружили ворота в родной город Голиафа Геф. Оказалось, что стены находились на расстоянии 2,38 м друг от друга – это 7 футов и 10 дюймов (современный эквивалент 4 локтей и пяди). Раскопки проходили в Телль-эс-Сафи (Израиль).
Руководитель научного исследования Джеффри Чедвик заявил, что данная система измерения может быть наиболее близка к тому, чтобы назвать правильный рост Голиафа.
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Вадим
сегодня, 17:56
https://ru.wikipedia.org/wiki/Голиаф а тут написано 6 локтей с пядью, как это понимать?
Вадим
сегодня, 17:53
Прикольно