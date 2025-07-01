Жуткая акула-гоблин: ученые мало что о ней знают

В самых темных глубинах океана скрывается создание, которое выглядит так, будто вышло из страниц научно-фантастического ужастика. Это Mitsukurina owstoni, более известная как акула-гоблин – одна из самых загадочных и редких акул в мире.

Акула-гоблин. Фото из открытых источников

Акула-гоблин получила свое название не случайно. Ее удлиненная морда напоминает мастерок, а пловцы и невероятные челюсти создают образ настоящего монстра морских пучин. Особенно удивляет уникальный механизм охоты. Акула-гоблин "выстреливает" с помощью выдвижных челюстей, захватывая добычу с высокой точностью и скоростью.

Дополнительную жуткость этой акуле придает ее полупрозрачная кожа розовато-серого цвета. Через нее просвечивается сеть кровеносных сосудов, создающая эффект живого биомеханического существа. Однако после смерти этот загадочный оттенок кожи акулы-гоблина исчезает.

Акула-гоблин

Зубы акулы-гоблина также заслуживают отдельного упоминания. Острые, как лезвия бритвы, они созданы для того, чтобы легко разрывать добычу и являются еще одним свидетельством ее хищной природы.

Размеры и ареал обитания

Всего за десятилетие наблюдений было выловлено менее 50 акул-гоблинов. Несмотря на редкость этих существ, ученым удалось выяснить некоторые характеристики акулы. В среднем длина акулы-гоблина составляет около двух метров, но некоторые экземпляры могут достигать более пяти метров.

Эта акула предпочитает холодные и темные воды на глубинах от 200 до 1300 метров. Ее можно встретить от побережья Японии до Тихоокеанского бассейна, а также в Мексиканском заливе. Вероятно, большая популяция обитает в водах на территории Японии, где этот вид изучают наиболее активно.

Поведение акулы-гоблина

Несмотря на то, что первое описание вида появилось еще в 1898 году, ученые признают, что о мицукурине известно катастрофически мало. Она редко попадает в руки исследователей, ведь живет на глубоко. Большинство данных о ней получено случайно – когда акулы-гоблины попадали в глубоководные траловые сетки или их замечали во время редких экспедиций с помощью подводных аппаратов.

Акула-гоблин

Ученые предполагают, что эта акула ведет малоподвижный образ жизни, медленно плавая в поисках добычи. Ее питание состоит преимущественно из рыб, ракообразных и кальмаров. Уникальное строение тела позволяет ей оставаться незамеченной в темноте морских глубин, ожидая подходящего момента для стремительной атаки.

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