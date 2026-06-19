Выходные пройдут под мощным влиянием Солнца: эксперты предупредили о новой магнитной буре

Специалисты по мониторингу космической погоды обнародовали обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на выходные 20-21 июня 2026 года. По предварительным оценкам, в ближайшие дни существенных возмущений магнитного поля Земли не предвидится, а общая ситуация будет оставаться относительно стабильной.

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Для оценки силы геомагнитных явлений учёные используют так называемый К-индекс. Эта шкала имеет значение от 0 до 9 и показывает интенсивность перемен в магнитосфере нашей планеты. Чем выше показатель, тем мощнее магнитные бури и больше вероятность их влияния на системы связи, навигационное оборудование, электросети и самочувствие людей.

Согласно прогнозу, в субботу и воскресенье ожидается умеренный уровень солнечной активности. Максимальное значение К-индекса может достигать 3–4 баллов, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной опасности. Такие характеристики не относятся к категории мощных магнитных бурь и числятся слабыми либо умеренными колебаниями магнитного поля.

У большинства людей подобные изменения не вызывают заметных реакций организма. В то же время лица, чувствительно реагирующие на колебания геомагнитного фона, могут ощутить незначительное ухудшение самочувствия. Среди возможных симптомов – быстрая утомляемость, сонливость, головные боли, раздражительность или трудности с концентрацией внимания. Однако серьезных последствий для здоровья при таком уровне активности обычно не наблюдается.

Эксперты отмечают, что выходные пройдут без мощных вспышек на Солнце и значительных геомагнитных возмущений. Магнитосфера Земли будет оставаться преимущественно спокойной, а риск возникновения сильных бурь оценивается как низкий.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты по мониторингу космической погоды обнародовали прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 18 по 20 июня 2026 года. Согласно актуальным расчетам, ближайшие дни должны пройти без значительных возмущений магнитного поля Земли, а уровень солнечной активности будет оставаться низким.