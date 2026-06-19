logo

BTC/USD

62714

ETH/USD

1691.92

USD/UAH

44.91

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Экология Выходные пройдут под мощным влиянием Солнца: эксперты предупредили о новой магнитной буре
commentss НОВОСТИ Все новости

Выходные пройдут под мощным влиянием Солнца: эксперты предупредили о новой магнитной буре

В эти выходные ожидается умеренная геомагнитная активность Солнца

19 июня 2026, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Специалисты по мониторингу космической погоды обнародовали обновленный прогноз солнечной и геомагнитной активности на выходные 20-21 июня 2026 года. По предварительным оценкам, в ближайшие дни существенных возмущений магнитного поля Земли не предвидится, а общая ситуация будет оставаться относительно стабильной.

Выходные пройдут под мощным влиянием Солнца: эксперты предупредили о новой магнитной буре

Фото: из открытых источников

Для оценки силы геомагнитных явлений учёные используют так называемый К-индекс. Эта шкала имеет значение от 0 до 9 и показывает интенсивность перемен в магнитосфере нашей планеты. Чем выше показатель, тем мощнее магнитные бури и больше вероятность их влияния на системы связи, навигационное оборудование, электросети и самочувствие людей.

Согласно прогнозу, в субботу и воскресенье ожидается умеренный уровень солнечной активности. Максимальное значение К-индекса может достигать 3–4 баллов, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной опасности. Такие характеристики не относятся к категории мощных магнитных бурь и числятся слабыми либо умеренными колебаниями магнитного поля.

У большинства людей подобные изменения не вызывают заметных реакций организма. В то же время лица, чувствительно реагирующие на колебания геомагнитного фона, могут ощутить незначительное ухудшение самочувствия. Среди возможных симптомов – быстрая утомляемость, сонливость, головные боли, раздражительность или трудности с концентрацией внимания. Однако серьезных последствий для здоровья при таком уровне активности обычно не наблюдается.

Эксперты отмечают, что выходные пройдут без мощных вспышек на Солнце и значительных геомагнитных возмущений. Магнитосфера Земли будет оставаться преимущественно спокойной, а риск возникновения сильных бурь оценивается как низкий.

Ранее портал "Комментарии" писал, что эксперты по мониторингу космической погоды обнародовали прогноз солнечной и геомагнитной активности на период с 18 по 20 июня 2026 года. Согласно актуальным расчетам, ближайшие дни должны пройти без значительных возмущений магнитного поля Земли, а уровень солнечной активности будет оставаться низким.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости