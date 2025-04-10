Всеми полюбившаяся скумбрия может стать деликатесом в Украине и исчезнуть с прилавков

Запасы скумбрии в Атлантике очень быстро сокращаются из-за больших уловов, и в отдельных регионах популяция уже не способна самостоятельно восстанавливаться. Есть большой риск, что эта рыба исчезнет с прилавков магазинов, в том числе и в Украине. Чтобы этого не произошло, пока еще не поздно, ее советуют заменить лососем или анчоусами.

Скумбрия. Фото: из открытых источников

Бьют в набат в британской организации Marine Conservation Society (MCS). Аналитик в своем отчете Good Fish Guide, базирующемся на глубоком анализе рыбного промысла в северо-восточной Атлантике, пришли к выводу, что главной причиной снижения популяции скумбрии есть систематический перевил.

Еще недавно атлантическая скумбрия считалась стабильным видом, однако за последние четыре года объемы ее отлова превышали научно обоснованную норму в среднем на 25%. Худшая ситуация наблюдалась в 2009 году, когда отдельные страны превысили рекомендованные квоты на 80%.

Главными нарушителями международных договоренностей по ограничению вылова скумбрии названы Норвегия, Исландия, Великобритания и Фарерские острова. Именно эти страны систематически превышали установленные международные квоты на отлов, пренебрегая экологическими рисками.

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