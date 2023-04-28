В Венгрии застрелили волка-рекордсмена

Венгерский браконьер застрелил серого волка, совершившего самое длинное задокументированное путешествие в Европе. Волк прошел 1927 км из Швейцарии через Австрию в Венгрию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Swiss Info.

Серый волк. Фото из открытых источников

Волк под кодовым именем M237 родился в 2021 году на востоке Швейцарии. Через год охотничье-рыболовная организация установила на него GPS-ошейник для наблюдений за миграцией волка.

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Молодой волк путешествовал через четыре страны. В июне 2022 года он покинул свою стаю и через несколько недель пересек границу с Италией. Далее волк отправился в Австрию, где слонялся в районе Инсбрука и Зальцбурга. Новый год M237 встретил вблизи Вены. В начале 2023 года волк двинулся в Дунай и в середине февраля дошел до венгерского Будапешта.

Далее волк начал направляться в Словакию, однако на севере Венгрии движение животного прекратилось на отметке 1927 км. Такое расстояние является самым длинным за время наблюдений за волками.

Впоследствии выяснилось, что в районе муниципалитета Хиданемете волка застрелили. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту уничтожения природы. В Венгрии за незаконный отстрел серого волка могут заключить в тюрьму до трех лет.

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