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В Венгрии застрелили волка-рекордсмена

Венгерский браконьер застрелил уникального серого волка-рекордсмена. Теперь мужчина предстанет перед судом.

28 апреля 2023, 20:10
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Автор:

Slava Kot

Венгерский браконьер застрелил серого волка, совершившего самое длинное задокументированное путешествие в Европе. Волк прошел 1927 км из Швейцарии через Австрию в Венгрию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Swiss Info.

В Венгрии застрелили волка-рекордсмена

Серый волк. Фото из открытых источников

Волк под кодовым именем M237 родился в 2021 году на востоке Швейцарии. Через год охотничье-рыболовная организация установила на него GPS-ошейник для наблюдений за миграцией волка.


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Молодой волк путешествовал через четыре страны. В июне 2022 года он покинул свою стаю и через несколько недель пересек границу с Италией. Далее волк отправился в Австрию, где слонялся в районе Инсбрука и Зальцбурга. Новый год M237 встретил вблизи Вены. В начале 2023 года волк двинулся в Дунай и в середине февраля дошел до венгерского Будапешта.

Далее волк начал направляться в Словакию, однако на севере Венгрии движение животного прекратилось на отметке 1927 км. Такое расстояние является самым длинным за время наблюдений за волками.

Впоследствии выяснилось, что в районе муниципалитета Хиданемете волка застрелили. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту уничтожения природы. В Венгрии за незаконный отстрел серого волка могут заключить в тюрьму до трех лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швейцарии на аукционе был продан скелет тиранозавра. Это третий случай в истории, когда продали почти полный скелет этого животного.

Также "Комментарии" писали, что Forbes посчитали стоимость всех полезных ископаемых на территории Украины. Большинство природных ресурсов находится на Левобережье. Конкретно эти местности пробуют захватить русские силы.



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Источник: https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/swiss-wolf-reportedly-shot-in-hungary-after-record-journey/48434226
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