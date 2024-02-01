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В Великобритании судят Грету Тунберг: какая причина

Из-за участия в митингах против энергетических компаний в Лондоне судят экологическую активистку Грету Тунберг.

1 февраля 2024, 17:45
Автор:
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Slava Kot
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Шведская климатическая активистка Грета Тунберг появилась в суде Лондона из-за дела об отказе покинуть акцию протеста в октябре 2023 года. Тогда Тунберг заблокировал вход на конференцию Energy Intelligence.

В Великобритании судят Грету Тунберг: какая причина

Грета Тунберг в окружении полиции. Фото из открытых источников

17 октября 2023 года Грета Тунберг и еще около двух десятков климатических активистов заблокировали доступ в гостиницу, в которой должен был состояться форум Energy Intelligence с представителями топ-менеджеров энергетической отрасли.

21-летняя Грета Тунберг и другие участники акции протеста обвинили энергетические компании, занимающиеся ископаемым топливом в том, что они специально замедляют процесс перехода к возобновляемым источникам энергии ради получения большей прибыли. Когда же полиция прибыла на место акции протеста и арестовывала митингующих, другие занимали их место. Такая ситуация привела к тому, что полиции не хватило офицеров для ареста.

Теперь из-за блокирования доступа к зданию пятеро климатических активистов, в том числе и Тунберг, предстали перед судом. Сами же климатические активисты отрицают обвинения. Если протестующих признают виновными, им грозит штраф в размере до 2500 фунтов (120 тысяч гривен).

У здания суда собрались сторонники Тунберг, которые держали плакаты "Заставьте загрязнителей платить" и "Климатический протест – это не преступление".

Это не первый раз Тунберг арестовывают из-за ее протестной деятельности. В прошлом году шведский суд оштрафовал ее за неповиновение полиции и блокировку движения во время экологического протеста на нефтяном заводе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экоактивистка Грета Тунберг обратилась к украинцам.

Также "Комментарии" писал, что у пингвинов впервые обнаружили опасную болезнь.



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Источник: https://time.com/6590834/greta-thunberg-trial-uk-blocking-gas-oil-conference/
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