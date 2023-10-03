В Украине перемешаются времени года – каким областям грозит "погодный экстрим"

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Кравцев Сергей
Климатически изменения все активнее дают о себе знать и привычные для нас когда-то месяцы лета, осени, зимы и весны становятся совсем непохожими на те, что были раньше на территории нашей страны. Действительно ли глобальное потепление окажется свое влияние на Украину? К каким изменениям климата нужно готовиться и в каких регионах они будут по-настоящему экстремальными? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Смена климата
Завлабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Светлана Краковская в интервью "Укринформу" рассказала, что через 30-50 лет ряд регионов может столкнуться с засухами, экстремальными осадками и паводками.
По ее словам, замедлить пагубные последствия от изменения климата еще можно. Для начала нужно прекратить такими темпами вырезывать леса, в первую очередь, украинские Карпаты. Срубленные и проданные деревья – может обернуться большой бедой для украинцев.
Ведущая научная сотрудница Института геофизики НАН Украины, климатолог Светлана Бойченко в эфире "24 канала" рассказала, что следующие несколько десятилетий Украину ждут холодные зимы и весны и дождливые лета, впрочем, уже к концу 21 века температура повысится на 2-2,5 градуса.
Специалист считает, что для того, чтобы минимизировать изменения климата, человечество должно снизить антропогенные выбросы парниковых газов в атмосферу и бережно относиться к окружающей среде.
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