В Украине перемешаются времени года – каким областям грозит "погодный экстрим"

Климатически изменения все активнее дают о себе знать и привычные для нас когда-то месяцы лета, осени, зимы и весны становятся совсем непохожими на те, что были раньше на территории нашей страны. Действительно ли глобальное потепление окажется свое влияние на Украину? К каким изменениям климата нужно готовиться и в каких регионах они будут по-настоящему экстремальными? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Смена климата

Украинцам "светят" и засухи, и паводки

Завлабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и Национальной академии наук Светлана Краковская в интервью "Укринформу" рассказала, что через 30-50 лет ряд регионов может столкнуться с засухами, экстремальными осадками и паводками.

"...Засухи будут, и эти засухи не исключают экстремальных осадков и паводков на юге — в Крыму, в Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской областях. Как это было в Греции: сначала все горело, а потом все смыло", — сообщила климатолог.

По ее словам, замедлить пагубные последствия от изменения климата еще можно. Для начала нужно прекратить такими темпами вырезывать леса, в первую очередь, украинские Карпаты. Срубленные и проданные деревья – может обернуться большой бедой для украинцев.

Нужно быть готовыми к холодным периодам зимой, затяжным прохладным веснам и более дождливым месяцам лета

Ведущая научная сотрудница Института геофизики НАН Украины, климатолог Светлана Бойченко в эфире "24 канала" рассказала, что следующие несколько десятилетий Украину ждут холодные зимы и весны и дождливые лета, впрочем, уже к концу 21 века температура повысится на 2-2,5 градуса.

Специалист считает, что для того, чтобы минимизировать изменения климата, человечество должно снизить антропогенные выбросы парниковых газов в атмосферу и бережно относиться к окружающей среде.

"Человечество сталкивается с масштабными и мощными вызовами от природы (изменение климата, землетрясения, стихийные явления и т.п.), поэтому следует задуматься и прекратить хищническое отношение к окружающей среде", — заявила Светлана Бойченко.

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