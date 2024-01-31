В Минприроды обновили сумму ущерба окружающей среде от российской агрессии

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что Украина зафиксировала 3,6 тыс. случаев преступлений против природы, а общая сумма ущерба российской агрессии против окружающей среды оценивается в 2,2 трлн гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Интерфакс.

Глава Минприроды Руслан Стрелец. Фото из открытых источников

Глава Минприроды Руслан Стрелец рассказал, что Украина ввела "декларацию", которая позволит верифицировать все инструменты, которые применяет министерство для взыскания ущерба от российской агрессии.

"Это минимизирует на какой-то процент вероятность новых вооруженных агрессий, потому что агрессор будет знать, что наносить вред окружающей среде — это очень дорого", — считает Стрелец.

Министр защиты окружающей среды также рассказал, что Украина обновила данные о нанесенном ущербе.

"Мы зафиксировали 3,6 тыс. преступлений против окружающей среды. Сумма ущерба уже превышает 2,2 трлн грн. Более половины этого ущерба — это загрязнение воздуха вследствие военной агрессии. Огромный ущерб причинен земельным и водным ресурсам", — сказал Руслан Стрелец.

Однако Стрелец также отметил, что в Украине более 170 тыс. кв. м территорий заминировано. А восстановление окружающей среды возможно только в случае их разминирования, поэтому потенциально ущерб от войны будет еще выше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минприроде подсчитали, как война повлияла на окружающую среду за три месяца.

Также "Комментарии" писали, что у пингвинов впервые обнаружили опасную болезнь. Она уже убила сотни птиц и может распространиться на другие виды Антарктиды.



