В Минприроды обновили сумму ущерба окружающей среде от российской агрессии

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Slava Kot
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что Украина зафиксировала 3,6 тыс. случаев преступлений против природы, а общая сумма ущерба российской агрессии против окружающей среды оценивается в 2,2 трлн гривен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Интерфакс.
Глава Минприроды Руслан Стрелец. Фото из открытых источников
Глава Минприроды Руслан Стрелец рассказал, что Украина ввела "декларацию", которая позволит верифицировать все инструменты, которые применяет министерство для взыскания ущерба от российской агрессии.
Министр защиты окружающей среды также рассказал, что Украина обновила данные о нанесенном ущербе.
Однако Стрелец также отметил, что в Украине более 170 тыс. кв. м территорий заминировано. А восстановление окружающей среды возможно только в случае их разминирования, поэтому потенциально ущерб от войны будет еще выше.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минприроде подсчитали, как война повлияла на окружающую среду за три месяца.
Также "Комментарии" писали, что у пингвинов впервые обнаружили опасную болезнь. Она уже убила сотни птиц и может распространиться на другие виды Антарктиды.
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