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В Иране выпал дождь из рыб: необычное явление зафиксировали на видео

Ирани зафиксировали редкое природное явление, когда после дожа с неба падала живая рыба.

сегодня, 12:50 comments1408
Автор:
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Slava Kot
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Жители иранского города Ясудж 4 мая столкнулись с необычным природным явлением – увидели, как с неба начала падать рыба. Ролики, показывающие рыбный дождь, массово распространились в социальных сетях.

В Иране выпал дождь из рыб: необычное явление зафиксировали на видео

Рыбный дождь. Фото из открытых источников

После дождя иранцы стали наблюдать, как с неба начала падать рыба. На одном видео также видно, как мужчина ловит рыбу и показывает ее на камеру, становясь свидетелем редкого явления.

Феномен рыбного дождя хоть и редок, однако было зафиксировано уже несколько подобных случаев по всему миру. Один из последних произошел в феврале 2023 года в Австралии, когда на головы жителям города Ладжамана упала вместе с дожем маленькая живая рыба.

Вероятной причиной падения рыб с неба ученые называют смерчи и торнадо, которые образуются над водной поверхностью, захватывают воду вместе с животными, а затем переносят ее на относительно большое расстояние, где они выпадают с дождем.

Случаи с рыбным дождем фиксируются чаще всего в сравнении с другими животными. Кроме Австралии, за последние 10 лет рыба с неба падала в Индии, Филиппинах, Шри-Ланке, США, Эфиопии и Гондурасе.

Кроме рыб также бывают дожди из лягушек, один из таких случаев произошел в Венгрии в 2010 году и в Уругвае в 2011. Среди других животных, которые захватывали смерч или торнадо, а затем выбрасывали их, фиксировали дождь из пауков в Австралии в 2015, а в Китае в 2018 году выпал дождь из осьминогов, морских звезд и черепах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Коста-Рике из-за нашествия мясоедных паразитов объявлено чрезвычайное положение.

Также "Комментарии" писали, что в Украине зафиксировали грязные дожди. Метеорологи рассказали, представляют ли они опасность.



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