В Иране выпал дождь из рыб: необычное явление зафиксировали на видео

Жители иранского города Ясудж 4 мая столкнулись с необычным природным явлением – увидели, как с неба начала падать рыба. Ролики, показывающие рыбный дождь, массово распространились в социальных сетях.

Рыбный дождь. Фото из открытых источников

После дождя иранцы стали наблюдать, как с неба начала падать рыба. На одном видео также видно, как мужчина ловит рыбу и показывает ее на камеру, становясь свидетелем редкого явления.

Феномен рыбного дождя хоть и редок, однако было зафиксировано уже несколько подобных случаев по всему миру. Один из последних произошел в феврале 2023 года в Австралии, когда на головы жителям города Ладжамана упала вместе с дожем маленькая живая рыба.

Вероятной причиной падения рыб с неба ученые называют смерчи и торнадо, которые образуются над водной поверхностью, захватывают воду вместе с животными, а затем переносят ее на относительно большое расстояние, где они выпадают с дождем.

Случаи с рыбным дождем фиксируются чаще всего в сравнении с другими животными. Кроме Австралии, за последние 10 лет рыба с неба падала в Индии, Филиппинах, Шри-Ланке, США, Эфиопии и Гондурасе.

Кроме рыб также бывают дожди из лягушек, один из таких случаев произошел в Венгрии в 2010 году и в Уругвае в 2011. Среди других животных, которые захватывали смерч или торнадо, а затем выбрасывали их, фиксировали дождь из пауков в Австралии в 2015, а в Китае в 2018 году выпал дождь из осьминогов, морских звезд и черепах.

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