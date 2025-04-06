В этом году украинцы могут остаться без любимого фрукта: в чем причина

Зима все еще не отступает, и на территории Украины уже фиксируются весенние заморозки, которые могут нанести ущерб будущему урожаю. Аграрии активно готовятся к изменению погодных условий. Об этом сообщил эколог и геоботаник Яков Дидух в материале РБК-Украина.

Заморозки могут повлиять на урожай в Украине (фото из открытых источников)

По словам эколога, в начале весны наблюдалась аномально высокая температура, что способствовало активному опылению деревьев и формированию плодов, которые должны стать частью урожая.

Также в марте прошли дожди, которые хорошо увлажнили почву — это критически важный фактор для будущего урожая.

Однако внезапное похолодание разрушило эти перспективы — вероятно, украинцы в этом году не смогут собрать урожай ранних абрикосов.

В то же время Яков Дидух подчеркнул, что украинские аграрии научились приспосабливаться к климатическим изменениям. Они заранее высаживают несколько сортов одной культуры, чтобы при потере одного из них другие могли обеспечить урожай.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.