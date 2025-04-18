В Чернобыле зафиксировали рекорд: что известно

Каждую весну в Чернобыльском заповеднике проводятся маршрутные учеты копытных животных. Один из методов – учет по экскрементам. Этот способ позволяет точно определить размещение и пути миграции животных, ведь копытные покидают фекалии 16-20 раз в сутки и хорошо сохраняются в течение длительного периода. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника.

Чернобыльская АЭС

" Чаще всего копытных приходится наблюдать с авто – на мгновение животные останавливаются, присматриваются и исчезают в зарослях. Но для более детального изучения, в том числе хронометража активности, нужно заранее выбрать место и время, замаскироваться и ждать выхода животных на выпас ", – рассказывают в заповеднике.

С наступлением весны копытные активно переходят из сухой зимней пищи на молодую зеленую растительность. Этот процесс постепенен и важен для адаптации желудочно-кишечного тракта животных.

Численность лошадей Пржевальского и благородного оленя возросла, а лося европейского наоборот — сократилась. Вероятная причина – ограничение сезонной миграции через украинско-белорусскую границу.

Учеты следов и визуальные наблюдения помогают оценить не только численность, но и рождаемость. В этом году зафиксировано стадо из 23 благородных оленей — рекорд для Заповедника!

В целом данные весенних учетов и наблюдений в Чернобыльском заповеднике свидетельствуют о положительной динамике: росте численности отдельных видов, активном использовании пастбищ и расширении ареалов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американец в Северной Каролине прогнал медведя со своего участка, переодевшись в костюм такого же бурого медведя. Мужчина махал руками, пытаясь отогнать дикое животное с участка у своего дома.