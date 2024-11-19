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В аэропорту Перу задержан опасный пассажир: он перевозил на себе 325 живых тарантулов

В Перу задержан контрабандист экзотическими животными, который пытался их незаконно вывезти из страны.

19 ноября 2024, 17:25
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Slava Kot

В аэропорту столицы Перу полиция задержала 28-летнего гражданина Южной Кореи, пытавшегося незаконно вывезти 325 живых тарантулов, 110 многоножек и девять муравьев-пуль. Инцидент произошел 8 ноября во время регистрации на рейс в Париж.

В аэропорту Перу задержан опасный пассажир: он перевозил на себе 325 живых тарантулов

Пассажир пытался вывезти на самолете сотни пауков. Фото: SERFOR

Мужчина пытался пройти контроль безопасности перед рейсом Air France, но его внешний вид привлек внимание сотрудников аэропорта. Подозрение вызвали странные формы тела и возможное укрывательство опасных объектов под одеждой. В ходе проверки выяснилось, что пассажир перевозил экзотических насекомых и пауков в специальных пластиковых контейнерах и пакетах, привязанных к поясам на его теле.

Согласно данным Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу (SERFOR), среди конфискованных животных было:

  • — 35 взрослых тарантулов размером с ладонь;
  • — 285 молодых тарантулов в небольших пластиковых контейнерах;
  • — 110 многоножек;
  • — 9 муравьев-пуль.

Все изъятые животные имеют ареал обитания в амазонских джунглях Перу. Кроме того, некие виды находятся под опасностью исчезновения.

В аэропорту Перу задержан опасный пассажир: он перевозил на себе 325 живых тарантулов - фото 2

Удалены молодые пауки в небольших пластиковых контейнерах. Фото: SERFOR

Контрабандисту предъявлено обвинение в попытке незаконного вывоза видов, находящихся под угрозой вымирания. Если вина будет доказана, ему грозит серьезное наказание в соответствии с законами Перу, строго регулирующими защиту дикой природы.

В аэропорту Перу задержан опасный пассажир: он перевозил на себе 325 живых тарантулов - фото 3

Взрослые пауки, размещенные в контейнерах. Фото: SERFOR

Перу является одной из стран, страдающих от масштабной нелегальной торговли дикими животными. По данным SERFOR, в праздничный период спрос на экзотических животных растет, ведь они служат уникальными "подарками".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Каирском аэропорту таможенники обнаружили у пассажира 11 пакетов с несколькими десятками змей, которые мужчина планировал незаконно вывезти.

Также "Комментарии" писали о полиции Таиланда, нашедшей крупную партию чешуй панголина.



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Источник: https://x.com/SerforPeru/status/1857106973160050741
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