В аэропорту Перу задержан опасный пассажир: он перевозил на себе 325 живых тарантулов

В аэропорту столицы Перу полиция задержала 28-летнего гражданина Южной Кореи, пытавшегося незаконно вывезти 325 живых тарантулов, 110 многоножек и девять муравьев-пуль. Инцидент произошел 8 ноября во время регистрации на рейс в Париж.

Пассажир пытался вывезти на самолете сотни пауков. Фото: SERFOR

Мужчина пытался пройти контроль безопасности перед рейсом Air France, но его внешний вид привлек внимание сотрудников аэропорта. Подозрение вызвали странные формы тела и возможное укрывательство опасных объектов под одеждой. В ходе проверки выяснилось, что пассажир перевозил экзотических насекомых и пауков в специальных пластиковых контейнерах и пакетах, привязанных к поясам на его теле.

Согласно данным Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу (SERFOR), среди конфискованных животных было:

— 35 взрослых тарантулов размером с ладонь;

— 285 молодых тарантулов в небольших пластиковых контейнерах;

— 110 многоножек;

— 9 муравьев-пуль.

Все изъятые животные имеют ареал обитания в амазонских джунглях Перу. Кроме того, некие виды находятся под опасностью исчезновения.

Удалены молодые пауки в небольших пластиковых контейнерах. Фото: SERFOR

Контрабандисту предъявлено обвинение в попытке незаконного вывоза видов, находящихся под угрозой вымирания. Если вина будет доказана, ему грозит серьезное наказание в соответствии с законами Перу, строго регулирующими защиту дикой природы.

Взрослые пауки, размещенные в контейнерах. Фото: SERFOR

Перу является одной из стран, страдающих от масштабной нелегальной торговли дикими животными. По данным SERFOR, в праздничный период спрос на экзотических животных растет, ведь они служат уникальными "подарками".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Каирском аэропорту таможенники обнаружили у пассажира 11 пакетов с несколькими десятками змей, которые мужчина планировал незаконно вывезти.

Также "Комментарии" писали о полиции Таиланда, нашедшей крупную партию чешуй панголина.