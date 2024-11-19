В аэропорту Перу задержан опасный пассажир: он перевозил на себе 325 живых тарантулов

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Slava Kot
В аэропорту столицы Перу полиция задержала 28-летнего гражданина Южной Кореи, пытавшегося незаконно вывезти 325 живых тарантулов, 110 многоножек и девять муравьев-пуль. Инцидент произошел 8 ноября во время регистрации на рейс в Париж.
Пассажир пытался вывезти на самолете сотни пауков. Фото: SERFOR
Мужчина пытался пройти контроль безопасности перед рейсом Air France, но его внешний вид привлек внимание сотрудников аэропорта. Подозрение вызвали странные формы тела и возможное укрывательство опасных объектов под одеждой. В ходе проверки выяснилось, что пассажир перевозил экзотических насекомых и пауков в специальных пластиковых контейнерах и пакетах, привязанных к поясам на его теле.
Согласно данным Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу (SERFOR), среди конфискованных животных было:
Все изъятые животные имеют ареал обитания в амазонских джунглях Перу. Кроме того, некие виды находятся под опасностью исчезновения.
Удалены молодые пауки в небольших пластиковых контейнерах. Фото: SERFOR
Контрабандисту предъявлено обвинение в попытке незаконного вывоза видов, находящихся под угрозой вымирания. Если вина будет доказана, ему грозит серьезное наказание в соответствии с законами Перу, строго регулирующими защиту дикой природы.
Взрослые пауки, размещенные в контейнерах. Фото: SERFOR
Перу является одной из стран, страдающих от масштабной нелегальной торговли дикими животными. По данным SERFOR, в праздничный период спрос на экзотических животных растет, ведь они служат уникальными "подарками".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Каирском аэропорту таможенники обнаружили у пассажира 11 пакетов с несколькими десятками змей, которые мужчина планировал незаконно вывезти.
Также "Комментарии" писали о полиции Таиланда, нашедшей крупную партию чешуй панголина.
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