Украину накроет грязное облако: когда и где будет тяжело дышать (КАРТЫ)

С 1 марта Украину накроет грязное облако, что приведет к резкому ухудшению качества воздуха. Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Согласно информации указанного ресурса, ухудшение качества воздуха будет наблюдаться в течение нескольких дней.

Украину накроет грязное облако (фото из открытых источников)

Специалисты прогнозируют, что ситуация с загрязнением воздуха будет самой плохой в Житомире, где показатели загрязнения могут достигнуть 317 единиц. Грязное облако 1 марта накроет западные и восточные области Украины, а 3 и 4 марта оно распространится также на центральные и южные регионы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

Также Пишняк успокоил тех, кто хочет видеть снег зимой, отметив, что даже при самых плохих климатических сценариях снег все еще будет выпадать. Хотя есть вероятность, что он не будет держаться на поверхности длительно. "Скажем так: не каждый год выйдет прокатиться на санках. Последняя зима была довольно снежной, а предыдущие – не очень", – рассказал эксперт.

