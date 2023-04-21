Украине угрожают новые наводнения: синоптики рассказали, когда это может произойти

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Белоокая Ира
Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на данные "Укргидроэнерго " .
В начале мая Украину покроют обильные дожди
Как сообщают в пресс-службе компании: Черкасская и Черниговская области преимущественно вышли из "красной" зоны опасности подтоплений. Однако в эту зону теперь входят регионы по среднему Днепру.
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Как говорят синоптики Укр гидрометцентра, следующие несколько недель Украину ожидают сильные осадки. Вполне возможно, что наступит вторая волна половодья.
Подробнее о паводках в Киеве, рассказал глава КМВА Сергей Попко.
Как отмечает Попко, в столице сохраняется ІІ уровень опасности гидрологических явлений (оранжевый) и все еще подтоплены пойменные территории.
Пик половодья в столице следует ожидать 22 апреля, говорят синоптики.
По информации ГСЧС Украины, гидрологическая ситуация по состоянию на 21 апреля в Украине — контролируемая. Снижение темпов поднятия воды наблюдается в реках северных регионов страны.
В целом же, по всей территории страны подтоплено 1490 домохозяйств:
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Украине большое наводнение: российская пропаганда нашла абсурдное объяснение.
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