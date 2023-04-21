Украине угрожают новые наводнения: синоптики рассказали, когда это может произойти

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на данные "Укргидроэнерго " .



В начале мая Украину покроют обильные дожди

Как сообщают в пресс-службе компании: Черкасская и Черниговская области преимущественно вышли из "красной" зоны опасности подтоплений. Однако в эту зону теперь входят регионы по среднему Днепру.

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"ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго, кроме урегулирования ситуации с уровнями воды, выполняет возложенные на них функции – обеспечивая балансирующим и аварийным резервами энергетическую систему Украины. Также гидроэнергетики продолжают восстанавливать утраченные мощности в результате ракетных обстрелов", — отмечают там.

Как говорят синоптики Укр гидрометцентра, следующие несколько недель Украину ожидают сильные осадки. Вполне возможно, что наступит вторая волна половодья.

Подробнее о паводках в Киеве, рассказал глава КМВА Сергей Попко.

"По состоянию на 21 апреля уровень воды в Киеве вблизи моста Метро составляет 9,324 метра. А это на 13 сантиметров меньше вчерашнего показателя", – резюмировал эксперт.

Как отмечает Попко, в столице сохраняется ІІ уровень опасности гидрологических явлений (оранжевый) и все еще подтоплены пойменные территории.

"Острова в парке "Муромец","Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, частные участки в районе Осокорков, приусадебные участки", — говорит он.

Пик половодья в столице следует ожидать 22 апреля, говорят синоптики.

По информации ГСЧС Украины, гидрологическая ситуация по состоянию на 21 апреля в Украине — контролируемая. Снижение темпов поднятия воды наблюдается в реках северных регионов страны.

В целом же, по всей территории страны подтоплено 1490 домохозяйств:

"Черниговская – 488, Днепропетровская – 204, Кировоградская – 323, Киевская – 210, Черкасская – 140, Полтавская – 107, Волынская – 18", — добавляют в ГСЧС.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в Украине большое наводнение: российская пропаганда нашла абсурдное объяснение.