Ученые посчитали количество муравьев на Земле. Цифра впечатляет

Муравьи выполняют тяжелую работу по созданию экосистем по всем континентам, кроме Антарктиды. Эти насекомые распространяют семена, разрыхляют почву и ускоряют разложение растений. Вы даже можете не представлять, сколько зависит от них.



Ученые посчитали количество муравьев на Земле. Фото с открытых источников

Экологи озабочены исчезновением муравьев и проблемами, которые могут возникнуть в таком случае. Ученые пытаются узнать об этих насекомых как можно больше, один из важных параметров – это количество.

Я бы утверждал, что большинство экосистем просто потерпели крах без муравьев, — сказал эколог из Университета Гонконга Патрик Шультхайс.

По последним исследованиям Патрик Шультхайса, которые были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences на планете около 20 квадриллионов муравьев. Это означает, что на каждого человека приходится 2,5 миллиона этих насекомых. Общий вес всех мерах составляет 12 мегатонн. Это вес двух пирамид Хеопса в Египте. Биомасса всех муравьев составляет около 20% веса всего человечества.



По словам ученого эти результаты довольно занижены, ведь во время исследования учитывали муравьев в 1300 различных местах, где насекомые собирали пищу, то есть на листьях, ловушках, дороге, тропических лесах. Но в общих выводах не включили подземных муравьев, а также обитающих на верхушках деревьев.



Я не удивлюсь, если на самом деле результат окажется на порядок выше, – сказала Сабина Нутен, эколог из Университета Гонконга и соавтор исследования.

Поэтому авторы пытаются и дальше продолжить свою работу для лучшего понимания количества муравьев на планете.

Обновленные данные по количеству муравьев важны для ученых, ведь так ученые смогут лучше понять что влияет на их снижение, которое наблюдается в последние годы.

