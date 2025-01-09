Убита "королевая волков": она прожила 11 лет

Йеллоустоунский национальный парк сообщил, что потерял одного из своих самых известных и выносливых жителей – волчицу 907F, которую также называют "королевой волков". Она была убита в схватке с другой стаей у реки Йеллоустоун на Рождество.

11-летняя волчица в Йеллоустоунском национальном парке. Фото: National Park Service / Jeremy SunderRaj

22 декабря волчица вместе со своими детенышами поедала тушу бизона на северном берегу реки Йеллоустоун. Враждующая стая волков, обитавшая на южном берегу, неожиданно пересекла реку и вступила в жестокую схватку с волчицей 907F. "Королева волков" пережила схватку, однако ее травмы оказались смертельными. Радиоошейник по которому исследователи парка изучают движение волков перестал сигнализировать движение волчицы 26 декабря, что означало смерть 11-летнего животного.

"Это грустно. Но... нам всегда нравится видеть, как волк умирает естественным путем, а не от рук человека. Это дает нам покой знать, что он ушел естественным образом", — рассказал специалист по охране дикой природы Тейлор Рейб.

Волчица 907F еще в четырехлетнем возрасте потеряла один глаз, а также пережила случай чесотки — инфекционного заболевания кожи, вызванного проникающими в кожу микроскопическими клещами. Несмотря на все эти неудачи, волчица постоянно руководила стаей и смогла весной 2024 года родить детеныша, удивив исследователей своей жизненной силой в таком пожилом возрасте.

Сотрудники нацпарка называют ее "самой успешной репродуктивной волчицей в истории Йеллоустоуна", ведь за свою жизнь она смогла привести 10 волчат. Кроме того, "королева волков" стала одной из шести зарегистрированных волков, доживших до 11 лет в Йеллоустоунском национальном парке.

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