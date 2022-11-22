Тонны сажи и замерзшие океаны: ученые рассказали, какой может быть ядерная зима

Военное вторжение России и угрозы россиян использовать ядерное вооружение, подтолкнули ученых Тасманского университета предупредить человечество, как может закончиться ядерная война. Ученые утверждают, что использование ядерного оружия станет катастрофой для всей планеты, потому что коренным образом изменится жизнь не только на поверхности земли, но и в морском пространстве. Об этом информирует медиа Express .

Ученые рассказали, какой может быть ядерная зима (иллюстративный фото из открытых источников)

По результатам исследований биохимиков можно заключить, каким станет климат и условия жизни на земной поверхности и море после возможных военных действий при использовании ядерного вооружения США и РФ. Как следствие, 150 миллиардов тонн возникающих выбросов сажи, как результат от сгоревших городов, поднимутся в верхние слои атмосферы.

В частности, территории, занимающей арктический морской лед, существенно увеличатся. Практически наполовину. Это явление будет блокировать прибрежные территории, где теперь вылавливают рыбу, и большие порты и торговые маршруты всей Европы. Такая блокада несет угрозу портам Копенгагена в Дании и Санкт-Петербурге в РФ.

Возможный ограниченный ядерный конфликт Индии и Пакистана спровоцирует попадание в атмосферу от 27 до 47 миллиардов тонн вредных выбросов. При этом количество арктических льдов станет больше насколько, что будет угрожать важнейшим портам всей Северной Европы.

При возможной ядерной войне снизится освещение морского пространства, существенно снизится его средняя температура. Это приведет к тому, что погибнут морские водоросли, которые выступают, как важное звено в пищевой цепи подводной жизни.

Ядерная зима покроет весь Мировой океан. Худшие последствия возникнут в высоких широтах. Это почувствует вся Европа, но больше всего балтийские страны. Там ученые фиксируют дефицит света в океанском пространстве.

Территория мирового океана будет восстанавливаться многие сотни лет. При возможности возвращения к привычным температурам и уровню освещения не восстановится морская жизнь, которой она была до ядерной катастрофы. Территория морского льда станет существенно большей и останется так на многие сотни лет.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что ученые показали, как будет выглядеть человек в 3000 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!