Такого мощного удара Солнца не было давно: эксперты ошарашили предупреждением о новом мегашторме

Во вторник, 13 октября, на Солнце зафиксировали усиление активности, из-за чего геомагнитная обстановка на Земле ухудшилась. Мощность магнитной бури достигла красного уровня – К-индекса 5, что соответствует умеренному возмущению магнитного поля планеты.

Фото: из открытых источников

Об этом свидетельствуют данные сервиса Meteoagent и Британской геологической службы, отслеживающие солнечную и геомагнитную активность.

Одной из возможных причин нынешних возмущений стал выброс корональной массы, зафиксированный днем 10 октября. По предварительным оценкам, облако солнечной плазмы могло задеть Землю только краем, однако даже такое влияние способно сказаться на состоянии магнитосферы. Ситуацию также может осложнить поступление быстрых потоков солнечного ветра из корональных дыр, расположенных в центральной части Солнца.

Сочетание этих факторов повышает вероятность новых периодов геомагнитных возмущений в ближайшее время. В частности, возможны магнитные бури класса G1–G2 – от слабых до умеренных.

Во время таких явлений некоторые люди жалуются на головные боли, усталость, сонливость, раздражительность и нарушение сна. Чаще об ухудшении самочувствия сообщают метеочувствительные люди, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами со сном или повышенной утомляемостью, а также беременные. В то же время научные данные не подтверждают однозначную связь между магнитными бурями и всеми такими симптомами.

Чтобы поддержать хорошее самочувствие в период геомагнитной активности, специалисты советуют соблюдать привычный режим сна, пить достаточно воды и избегать переутомления. Также следует больше времени проводить на свежем воздухе, не злоупотреблять алкоголем, ограничить избыточное количество кофеина и тяжелую пищу. Людям с повышенным АД рекомендуется контролировать его показатели и соблюдать назначения врача.

Портал "Комментарии" уже писал , что период повышенной геомагнитной активности продолжается. После незначительного ослабления магнитных возмущений 11 октября ситуация снова может ухудшиться уже в ближайшие дни. По предварительному прогнозу, в среду, 14 октября, на Земле ожидается магнитная буря красного уровня.