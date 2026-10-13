Активність Сонця досягла небезпечної межі: експерти ошелешили прогнозом магнітних бур

У вівторок, 13 жовтня, на Сонці зафіксували посилення активності, через що геомагнітна обстановка на Землі погіршилася. Потужність магнітної бурі досягла червоного рівня — К-індексу 5, що відповідає помірному збуренню магнітного поля планети.

Фото: з відкритих джерел

Про це свідчать дані сервісу Meteoagent та Британської геологічної служби, які відстежують сонячну й геомагнітну активність.

Однією з можливих причин нинішніх збурень став викид корональної маси, зафіксований удень 10 жовтня. За попередніми оцінками, хмара сонячної плазми могла зачепити Землю лише краєм, проте навіть такий вплив здатен позначитися на стані магнітосфери. Ситуацію також може ускладнити надходження швидких потоків сонячного вітру з корональних дір, розташованих у центральній частині Сонця.

Поєднання цих чинників підвищує ймовірність нових періодів геомагнітних збурень найближчим часом. Зокрема, можливі магнітні бурі класу G1–G2 — від слабких до помірних.

Під час таких явищ деякі люди скаржаться на головний біль, втому, сонливість, дратівливість і порушення сну. Частіше про погіршення самопочуття повідомляють метеочутливі люди, люди із серцево-судинними захворюваннями, проблемами зі сном або підвищеною втомлюваністю, а також вагітні. Водночас наукові дані не підтверджують однозначного зв’язку між магнітними бурями та всіма такими симптомами.

Щоб підтримати гарне самопочуття в період геомагнітної активності, фахівці радять дотримуватися звичного режиму сну, пити достатньо води та уникати перевтоми. Також варто більше часу проводити на свіжому повітрі, не зловживати алкоголем, обмежити надмірну кількість кофеїну й важку їжу. Людям із підвищеним артеріальним тиском рекомендується контролювати його показники та дотримуватися призначень лікаря.

Портал "Коментарі" вже писав, що період підвищеної геомагнітної активності триває. Після незначного послаблення магнітних збурень 11 жовтня ситуація знову може погіршитися вже найближчими днями. За попереднім прогнозом, у середу, 14 жовтня, на Землі очікується магнітна буря червоного рівня.