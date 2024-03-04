Синоптик прогнозирует морозы в Украине: что ждать на этой неделе

По словам синоптика Игоря Кибальчича, начало первой декады марта в Украине будет характеризоваться преимущественно сухой погодой, однако существенное падение температуры воздуха неизбежно.

Синоптики предупреждают, что первые дни марта будут холодными для Украины

Синоптики предупреждают о возвращении морозов, которые усилятся во второй половине недели. По прогнозам, влияние антициклона продолжится лишь в начале недели, но поступление холодного воздуха из северных регионов Европы приведет к резкому понижению температуры на 6-10 градусов во всех областях Украины.

Наиболее теплую погоду можно будет ожидать в Одесской области и на Закарпатье, но даже здесь температура воздуха будет ниже средней для этого времени года.

Прогноз погоды в Украине



Во вторник, 5 марта, на крайнем западе и в Карпатах ожидается небольшой дождь, в остальных областях Украины без существенных осадков. Ветер восточной четверти, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +5...+10 °С. В южных и западных областях ночью +2...+7 °С, днем +9...+14 °С.

В среду, 6 марта, в восточных, местами центральных областях и в Карпатах ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с, временами порывистый. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +3...+8 °С; в Крыму, Одесской области и на Закарпатье +8...+13 °С. На севере Левобережья -1...+4 °С.

В четверг, 7 марта, в Украине существенных осадков не предвидится, лишь ночью в Крыму и на крайнем востоке возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем +3...+8 °С. В северо-восточных областях ночью -5...-10 °С, днем около 0 °С.

В пятницу, 8 марта, ожидается погода без существенных осадков. Ветер северный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днем +3...+8 °С. В восточных и северных областях ночью -4...-9 °С, днем -2...+3 °С.

В субботу, 9 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, на востоке местами до -10 °С; днем +3...+8 °С, в западной части местами +10...+12 °С.

В воскресенье, 10 марта, осадков на территории Украины не прогнозируется. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с, в западной части южный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем +4...+9 °С, в западных областях +10...+13 °С.