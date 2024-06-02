Самый популярный сок может исчезнуть с полок украинских магазинов: какая причина

Производители апельсинового сока столкнулись с большим кризисом и рассматривают фрукты, которые могут заменить самый популярный в мире сок. Запасы апельсинов в Бразилии, Мексике и других регионах резко сокращаются из-за болезней и плохих погодных условий. Как следствие это приводит к дефициту и увеличению цены на эти фрукты.



Апельсиновый сок может исчезнуть из магазинов из-за изменения климата. Фото из открытых источников

Из-за изменения климата цитрусовые деревья начали поражать болезни, вызванные различными насекомыми, едящими апельсины. Сначала дерево образует горькие и несъедобные плоды, а затем высыхает.

Ведущие производители апельсинового сока, оценивают разные возможности, чтобы сменить апельсины на другие фрукты во время кризиса. Отчеты компаний Fundecitrus и CitrusBR показывают, что в Бразилии за последние годы резко уменьшилась урожайность. Страна является главным экспортером апельсинов – 34% всего мирового рынка.

Президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков Киз Кулс назвал изданию Financial Times ситуацию самым большим кризисом последних лет.

"Мы никогда не видели ничего подобного, даже во время сильных морозов и ураганов", – говорит Кулс

В прошлых подобных ситуациях поставщики замораживали значительные запасы апельсинового сока, чтобы иметь возможность пережить времена кризиса. Однако в этот раз оказалось, что дефицит длится уже несколько лет, и запасы иссякают.

Киз Кулс указывает, что из-за такой нехватки апельсинов на рынке, производители могут начать использовать другие фрукты, в частности мандарины. По его словам, эти деревья более устойчивы к погодным условиям. Кроме того, аналитик данных о товарах в исследовательской группе Mintec Гарри Кэмпбелл отмечает, что производители будут также уменьшать свою зависимость от апельсинового сока, сочетая его с яблочным, виноградным, манговым и другими соками.

Financial Times отмечает, что цены на апельсины с 2022 года выросли в пять раз и достигли нового рекорда из-за дефицита, вызванного изменением климата и болезнями деревьев.

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