Россия вызывает международный гнев: возможно, они вылавливают последнюю стаю

Красный морской окунь – крупная оранжевая рыба, которая может достигать в длину 1,5 м и живет около 60 лет. Ученые отмечают, что окунь медленно растет и достигает репродуктивного возраста только на 10-15 лет. Такие характеристики делают отлов этой рыбы очень опасным для восстановления популяции животных. Именно поэтому Международный совет по изучению моря (ICES) рекомендовал прекратить весь лов этой рыбы. Почти все страны, занимающиеся промыслом красного окуня, согласились на такие условия, кроме России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Корабль, вылавливающий рыбу. Фото из открытых источников

Россия исключает научные данные и утверждает, что их исследователи провели "серьезную научную работу", показавшую достаточно большое количество запасов этой рыбы в океане. Однако ученые ICES утверждают, что Россия не предоставила никаких научных доказательств своей позиции.

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Такие действия РФ объясняют, почему эта страна занимает столь плохое место в Индексе незаконного, незарегистрированного и нерегулируемого рыболовства. Россия вторая самая худшая из 152 стран в 2021 году, на первом месте Китай.

"В течение нескольких лет Россия просто не желала принять лучшие доступные научные советы по красному окуню", – говорит представитель исландской комиссии по рыболовству Штефан Асмундссон.

Согласно исследованиям, Россия, членство которой было приостановлено в деятельности ICES в марте 2022 года из-за вторжения в Украину, продолжает ловить красного окуня на очень высоких уровнях. В 2014 году, до того, как было рекомендовано остановить отлов красного окуня, Россия выловила более 24 тонн рыбы, а в 2021 этот показатель составил 22 тонны.



"Моделирование показывает, что даже при нынешних низких уровнях отлова существует высокая вероятность того, что пелагический запас красного окуня не восстановится в течение следующего десятилетия", – говорит генеральный секретарь ICES Алан Хейни.

Существует также специфика отлова красного окуня, ведь эта рыба собирается в большие стаи, что может создать впечатление большого количества красного окуня, однако это, по словам биолога из Исландского исследовательского института морской и пресной воды Кристиана Кристинсона, это может быть ложное впечатление.

"Хотя россияне ловят рыбу, и это все равно прибыльно, они, возможно, ловят последнюю стаю", – говорит Кристинссон.

Директор по экологической сохранности американского мозгового центра Stimson Center Салли Йозелл утверждает, что красноватый окунь не единственная неувязка русского промысла. Страна также вылавливает в больших количествах красного королевского краба, минтая и других видов. Которые продает на международные рынки, несмотря на санкции. Отчасти это происходит из-за переработки в других странах, где русский продукт просто перемаркировывается.

"Те страны в Азии, которые не активизировались, чтобы оказать большую поддержку санкциям против России, поскольку это касается войны в Украине действительно должны быть немного серьезными", — говорит Салли Йозелл.

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