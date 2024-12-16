РФ спровоцировала экологическую катастрофу в Черном море: где ввели режим повышенной готовности

15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение российские танкеры "волгонефть-212" и "волгонефть-239", перевозившие по четыре тысячи тонн мазута. Истинная причина аварии заключается в том, что танкеры, построенные еще в 1960-1970-х годах, не были приспособлены к сложным погодным условиям. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Российские танкеры тонут в Черном море. Фото: скриншот

В результате аварии произошел разлив мазута, что наносит значительный ущерб экосистеме Азово-Черноморского региона и Крыма.

Этот инцидент может повлечь за собой одну из крупнейших техногенных катастроф в акватории Черного моря.

За время полномасштабной войны Минокружение зафиксировало более 6,5 тысяч случаев ущерба окружающей среде Украины, причиненного агрессором.

Общий экологический ущерб Украины в результате войны уже превышает 2,7 трлн гривен.

По словам капитана 1 ранга запаса ВМС, заместителя начальника штаба ВМС (2004-2020 гг.) Андрея Рыженко, после распада СССР судостроительная отрасль РФ практически уничтожена, а два танкера, которые сейчас тонут в Керченском проливе, речные, а не морские. Именно поэтому суда не справились со штормом и получили значительные повреждения.

Он отметил, что России выгоднее заказать строительство танкера за рубежом, чем выработать его у себя. Также есть проблемы с обслуживанием судов, ведь почти все комплектующие нужно закупать за границей.

В четырех населенных пунктах Краснодарского края введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов из двух танкеров, сообщил губернатор.