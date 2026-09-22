Прогноз на осень ошарашит: когда будут первые заморозки и снег

Первые локальные заморозки в Украине могут появиться уже в конце сентября, а более устойчивое похолодание – во второй половине октября. Такой прогноз к началу осени дали три модели искусственного интеллекта.

Погода. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini прогнозирует первые заморозки на поверхности почвы примерно в период с 25 по 30 сентября. Больше всего рискуют северные, восточные и западные области, а также Карпаты, где ночи уже становятся холоднее.

По прогнозу, более масштабные ночные заморозки в воздухе возможны ближе к середине и второй половине октября. В это время в Украину придут арктические воздушные массы. В отдельных областях температура ночью может опускаться ниже нуля.

Чат-бот Grok также называет 25-30 сентября периодом, когда возможны первые заморозки на почве. Речь, прежде всего, идет о Сумщине, Черниговщине и Харьковщине. У земли температура ночью может упасть до 0…-1 °C.

В Карпатах, по прогнозу Grok, лёгкие минусы на высоте возможны уже сейчас. А вот более сильное похолодание ожидается во второй половине октября – ориентировочно с 15 до 25 числа. На севере и востоке ночные температуры могут опуститься до -2...-6°C. Юг и побережье, по этому сценарию, будут дольше оставаться в плюсе.

Grok также прогнозирует октябрь близким к норме или немного теплее. При этом погода может меняться резко: теплые периоды будут чередоваться с холодными вторжениями.

Чат-бот DeepSeek тоже относит первые заморозки к концу сентября – 25-30 числа. В его прогнозе речь идет о северных и западных областях, а среди названых регионов – Сумщина, Черниговщина и Харьковщина. Температура может опускаться до 0…-1°C.

По прогнозу DeepSeek, наиболее вероятный период для стойких ночных заморозков – октябрь. Модели NOAA, на которые ссылается чат-бот, якобы указывают на возможность первого снега во второй половине месяца. Быстрее всего похолодание ожидается в Карпатах, а в Киеве стойкие ночные заморозки — ближе к третьей декаде октября.

На севере и востоке DeepSeek допускает ночное понижение температуры до -2…-6 °C. В то же время, юг должен почувствовать холод позже: даже во время похолоданий там, по этому прогнозу, ночью может оставаться +5… +8 °C.

Все три чат-бота сходятся в одном: первые локальные заморозки возможны уже в конце сентября, а более устойчивые – в октябре. Различаются детали: Grok называет конкретные даты более сильного похолодания, DeepSeek говорит о возможном первом снеге, а Gemini делает акцент на поступлении арктического воздуха. В то же время, все прогнозы описывают осень как период резких температурных перепадов.

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