Прогноз на осінь ошелешить: коли будуть перші заморозки та сніг

Перші локальні заморозки в Україні можуть з'явитися вже наприкінці вересня, а більш стійке похолодання — у другій половині жовтня. Такий прогноз на початок осені дали три моделі штучного інтелекту.

Погода. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini прогнозує перші заморозки на поверхні ґрунту приблизно у період із 25 до 30 вересня. Найбільше ризикують північні, східні та західні області, а також Карпати, де ночі вже стають холоднішими.

За прогнозом, масштабніші нічні заморозки в повітрі можливі ближче до середини та другої половини жовтня. Саме тоді в Україну прийдуть арктичні повітряні маси. В окремих областях температура вночі може опускатися нижче нуля.

Чат-бот Grok також називає 25-30 вересня періодом, коли можливі перші приморозки на ґрунті. Йдеться передусім про Сумщину, Чернігівщину та Харківщину. Біля землі температура вночі може впасти до 0…-1 °C.

У Карпатах, за прогнозом Grok, легкі мінуси на висоті можливі вже зараз. А ось сильніше похолодання очікується у другій половині жовтня — орієнтовно з 15 до 25 числа. На півночі та сході нічні температури можуть опуститися до -2…-6 °C. Південь та узбережжя, за цим сценарієм, довше залишатимуться в плюсі.

Grok також прогнозує жовтень близьким до норми або трохи теплішим. При цьому погода може змінюватися різко: теплі періоди чергуватимуться з холодними вторгненнями.

Чат-бот DeepSeek теж відносить перші заморозки до кінця вересня — 25-30 числа. В його прогнозі йдеться про північні та західні області, а серед названих регіонів — Сумщина, Чернігівщина та Харківщина. Температура може опускатися до 0…-1 °C.

За прогнозом DeepSeek, найбільш імовірний період для стійких нічних заморозків — жовтень. Моделі NOAA, на які посилається чат-бот, нібито вказують також на можливість першого снігу в другій половині місяця. Найшвидше похолодання очікується в Карпатах, а в Києві стійкі нічні заморозки — ближче до третьої декади жовтня.

На півночі та сході DeepSeek допускає нічне зниження температури до -2…-6 °C. Водночас південь має відчути холод пізніше: навіть під час похолодань там, за цим прогнозом, уночі може залишатися +5…+8 °C.

Усі три чат-боти сходяться в одному: перші локальні заморозки можливі вже наприкінці вересня, а стійкіші — у жовтні. Різняться деталі: Grok називає конкретні дати сильнішого похолодання, DeepSeek говорить про можливий перший сніг, а Gemini робить акцент на надходженні арктичного повітря. Водночас усі прогнози описують осінь як період різких температурних перепадів.

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