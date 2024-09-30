По областям заметили пылевые бури: при чем здесь россия

Серьезное ухудшение качества воздуха в восточных и северо-восточных регионах Украины отмечается сегодня утром. В Сумском гидрометцентре отмечают, что такое явление возникло из-за "заброса" атмосферным вихрем пыли и смога с территории "московии".

Пылевая буря в Днепре. Фото из открытых источников

"Если пыль занесло из Каспия, то смог непосредственно их. Там сейчас масштабные лесные пожары. Всю эту смесь из пыли и смог притянул юго-восточный ветер", – отмечают синоптики.

Наибольшая концентрация частиц в воздухе фиксируется на Сумщине, Полтавщине, Днепропетровщине и Николаевщине. В гидрометцентре советуют лучше ограничить пребывание на улице и закрыть окна.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Теплая погода будет преобладать по всей территории Украины, а вот аномальная жара ожидается преимущественно в южных регионах. В западных областях ожидаются дожди, местами грозы. По словам синоптикини Наталки Диденко, изменение погоды в сторону похолодания и дождей ожидается с 29 сентября.

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Аллергия на холод, или холодовая крапивница, является редким заболеванием, проявляющимся в виде красных зудящих высыпаний на коже после контакта с холодом. Это может быть вызвано холодной водой, воздухом или даже холодными предметами. Холодовая крапивница может быть как приобретенной, так и наследственной. Приобретенная форма обычно развивается у молодых людей, тогда как наследственная форма редкая и передается генетически. Как бороться с болезнью, сообщает портал "Комментарии".

Основной причиной холодовой крапивницы является контакт с холодом, вызывающий активацию мастоцитов и высвобождение гистамина и других медиаторов воспаления. Это приводит к появлению зудящих высыпаний и отеков. В некоторых случаях холодовая крапивница может быть связана с другими заболеваниями, такими как вирусные инфекции, хронический лимфоцитарный лейкоз или другие гематологические заболевания. Детальнее – по ссылке.