Один из крупных городов Украины накрыла опасная вонь: о чем идет речь

В Запорожье 14 ноября наблюдается повышенная концентрация двуокиси азота, что может вызвать дискомфорт для горожан. Запорожский областной центр гидрометеорологии предупредил, что атмосферные условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе, поэтому люди могут испытывать неприятный запах и раздражение дыхательных путей.

Вонь в Запорожье (фото из открытых источников)

Особо осторожными следует быть тем, кто имеет повышенную чувствительность органов дыхания. Специалисты советуют избегать длительного пребывания на улице, держать окна закрытыми и употреблять в пищу больше жидкости.

Департамент защиты окружающей среды Запорожской ОГА также обратился в местные предприятия с требованием снизить выбросы загрязняющих веществ, соблюдая экологические нормы, чтобы минимизировать загрязнение и его влияние на жителей города.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пешняк объяснил, что естественные колебания имеют достаточно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. В ближайшие годы могут быть жаркими, а затем несколько последующих – прохладными, и так все это будет колебаться неоднократно.

Также Пишняк успокоил тех, кто хочет видеть снег зимой, отметив, что даже при самых плохих климатических сценариях снег все еще будет выпадать. Хотя есть вероятность, что он не будет держаться на поверхности длительно.

