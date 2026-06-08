Невиданный шторм на Солнце: стало известно, когда метеозависимым будет тяжелее всего

В начале новой недели жители Земли ощутят влияние мощного геомагнитного шторма. В понедельник, 9 июня, специалисты прогнозируют повышенную магнитную активность, которая может сказаться не только на работе технических систем, но и самочувствии метеозависимых людей.

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По данным мониторинга космической погоды, показатель К-индекса достиг уровня 6,7 балла. Такой результат соответствует магнитной буре класса G3, считающейся сильной. В периоды подобных геомагнитных возмущений некоторые люди могут жаловаться на головные боли, усталость, раздражительность, перепады артериального давления и нарушения сна.

Синоптики космической погоды отмечают, что на следующий день интенсивность бури начнет постепенно снижаться. Ожидается, что 10 июня К-индекс составит около 5,7 балла. Несмотря на ослабление, геомагнитный фон будет оставаться повышенным и по-прежнему будет находиться в красной зоне активности.

Более ощутимое улучшение прогнозируют на 11 июня. Тогда уровень геомагнитных колебаний может снизиться до 3,7 балла, что соответствует зеленому уровню и свидетельствует о возвращении магнитного поля Земли относительно спокойного состояния.

Причиной нынешнего шторма стала повышенная активность на Солнце. В течение последних суток астрономы зафиксировали пять солнечных вспышек класса С, а также одну более мощную вспышку класса М1,8. Эксперты оценивают текущий уровень солнечной активности как умеренный, хотя риск новых выбросов энергии остается.

По предварительным оценкам, вероятность возникновения мощного геомагнитного шторма в ближайшее время достигает 50%. Также существует более 50% шансов появления новых солнечных вспышек класса М. На Солнце сейчас наблюдается 59 активных пятен, которые могут стать источником дополнительных вспышек.

Специалисты напоминают, что сильные магнитные бури способны влиять на работу радиосвязи, навигационных систем, энергосетей и спутниковых технологий. Кроме того, геомагнитные возмущения могут изменять поведение некоторых видов птиц и животных, ориентирующихся на магнитное поле планеты.

Портал "Комментарии" уже писал , что Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 6-7 июня 2026 года.