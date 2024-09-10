Названа причина загрязнения реки Десна

Утечка попавших в воду ядовитых веществ произошла на российской территории с сахарного завода в Теткино Курской области. Об этом рассказал эксперт сети защиты национальных интересов "АНТС", эколог Олег Листопад в эфире "Киев24", сообщает портал "Комментарии".



Он отметил, что подтверждает это информация от Сумской областной военной администрации. Причиной загрязнения воды стало загрязнение с сахарного завода. Снимки из космоса показывают, что очистные сооружения завода в Теткино до инцидента были заполнены, а после аварии оказались пустыми.

Олег Листопад отметил, что есть информация об объеме загрязнения и скорости течения рек Сейм и Десна. Эколог предложил обратиться в Национальную академию наук, чтобы с помощью математических моделей рассчитать прогноз развития ситуации. Ученые, имея соответствующие компьютерные ресурсы и методы, могут предсказать, когда загрязненная вода может дойти до Киева.

Напомним, что 28 августа в заливе реки Десна в Киевской области были обнаружены опасные ядовитые вещества. Они стекали по течению с русской границы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на 9 сентября в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины рассказали о результатах проверки состояния воды в реке Десна. Загрязнение в реке Десна фиксируется в пределах Чернигова вблизи разрушенного автомобильного моста. Специалисты рассматривают возможность установки дополнительных аэраторных установок, которые насытят реки кислородом вниз по течению.

Превышение уровня содержания каких веществ было обнаружено при проверке воды, читайте по ссылке.



