На Солнце произошли новые мощные вспышки: Земле грозит страшная магнитная буря

В последние дни Солнце демонстрирует повышенную активность: на его поверхности зафиксировано несколько мощных вспышек, часть из которых может повлиять на состояние геомагнитного поля нашей планеты. По данным специалистов, эти явления способны повлечь за собой новую магнитную бурю, которая в ближайшее время достигнет Земли.

Фото: из открытых источников

Кроме вспышек ученые предполагают возможность выброса корональной массы, хотя подтвердить это окончательно пока сложно из-за нехватки наблюдений. Если такой процесс действительно произошел, поток заряженных частиц может добраться до Земли уже 29 апреля, усилив геомагнитные колебания.

Дополнительным фактором воздействия станет корональная дыра, формирующаяся в южной части Солнца. Она способна выбрасывать быстрые потоки солнечного ветра, которые также достигнут нашей планеты в конце апреля — ориентировочно 29-30 числа. Совокупность этих явлений создает предпосылки для заметных изменений в магнитосфере.

По предварительным прогнозам, магнитная буря начнется 29 апреля с уровня G1, а на следующий день ее интенсивность может возрасти до G2, что соответствует среднему уровню геомагнитных возмущений. Подобные явления возникают именно из-за активных процессов на Солнце и взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Во время бурь такого уровня возможны перебои в работе радиосвязи, навигационных систем и даже отдельных элементов энергетической инфраструктуры. Кроме того, некоторые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия: появляется головная боль, слабость или колебания АД. В то же время, есть и положительный аспект — растет вероятность наблюдения полярного сияния даже в регионах, где оно обычно не видно.

Специалисты рекомендуют в этот период внимательно следить за обновлением прогнозов, уменьшить физические нагрузки и больше заботиться о собственном состоянии здоровья, чтобы легче пережить влияние солнечной активности.

