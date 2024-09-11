На миллион гривен наловили рыбы браконьеры: какой улов

10 сентября во время проведения рыбоохранного рейда разоблачены нарушители на Каменском водохранилище в пределах Полтавской области. В ходе проверки установлено, что браконьеры совершали отлов водных биоресурсов с помощью 6 сеток и лодки с подвесным двигателем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Днепропетровского рыбоохранного патруля.

Выловленная рыба. Фото: Рыбоохоронный патруль Днепра

Таким образом нарушители добыли почти 165 кг рыбы: синца – 320 экз., плоскирки – 140 экз., плотвы – 116 экз., карася – 73 экз., леща – 59 экз., судака – 28 экз., белезны – 2 ., чехони – 7 экз., 2 экз – сома и 1 экз. красноперки. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил более 1,2 млн грн.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Национальной полиции.

На нарушителей оформлен административный протокол, запрещены орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Названа причина загрязнения реки Десна

Утечка попавших в воду ядовитых веществ произошла на российской территории с сахарного завода в Теткино Курской области. Об этом рассказал эксперт сети защиты национальных интересов "АНТС", эколог Олег Листопад в эфире "Киев24", сообщает портал "Комментарии".

Он отметил, что это подтверждает информация от Сумской областной военной администрации. Причиной загрязнения воды стало загрязнение с сахарного завода. Снимки из космоса показывают, что очистные сооружения завода в Теткино до инцидента были заполнены, а после аварии оказались пустыми. Олег Листопад отметил, что есть информация об объеме загрязнения и скорости течения рек Сейм и Десна. Подробности – по ссылке.