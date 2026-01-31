Массовые вымирания всего живого: ученые выяснили, кто тайно убивает океаны

Серия мощных подводных извержений, происходивших в древних океанах, могла стать одним из ключевых факторов масштабных кризисов морской жизни в триасовый период.

Исследование океанов (фото из открытых источников)

К такому выводу пришли геологи из разных стран, проанализировав сохранившиеся фрагменты древней океанической коры в горных районах Тибета. О результатах исследования сообщает Discover Magazine.

Ученые сосредоточились на изучении остатков океанов Мезо-Тетис и Нео-Тетис — редких геологических образований, являющихся своеобразными "отпечатками" давно исчезнувших морей. Именно эти структуры позволили реконструировать историю нескольких волн интенсивного подводного вулканизма в период между 250 и 200 миллионами лет назад. Анализ возраста минералов циркона и титанита позволил выделить три основных этапа такой активности, каждый из которых сопровождался формированием огромных вулканических плато на океанском дне.

После сопоставления полученных геологических данных с хроникой массовых вымираний выяснилось, что не менее четырех крупных кризисов морских экосистем приходятся на те же временные промежутки. При этом исследователи отмечают, что сами извержения вряд ли уничтожали живые организмы напрямую, ведь подводные лавовые потоки редко перекрывали большие площади.

Наиболее разрушительным оказался другой процесс. Вулканическая активность приводила к насыщению океанов парниковыми газами и изменяла химический состав воды. Это, в свою очередь, приводило к интенсивному размножению водорослей. После их отмирания и разложения резко снижался уровень кислорода и накапливались сернистые соединения, что делало морскую среду непригодной для жизни. Особенно уязвимыми были виды, которые не могли быстро приспособиться к таким изменениям.

Авторы исследования обращают внимание, что большинство древних подводных вулканических структур было разрушено в результате движения тектонических плит. Поэтому подобные события могли происходить значительно чаще, чем можно судить на основе тех геологических свидетельств, которые сохранились до наших дней.

По мнению ученых, если эта гипотеза подтвердится, роль подводного вулканизма в истории жизни на Земле может оказаться значительно шире, чем считалось ранее. В частности, она может помочь объяснить и другие массовые вымирания, причины которых до сих пор остаются неясными.

Тайна "каменной тропы" на дне Тихого океана: объяснение геологов

В ходе исследования древней цепи подводных вулканов в Тихом океане ученые обнаружили необычную структуру, внешне напоминающую аккуратно изложенную дорогу, словно заимствованную из страниц сказки о желтой кирпичной тропинке.

На первый взгляд может показаться, что эта поверхность имеет искусственное происхождение: ровные геометрические плиты формируют почти идеальный узор, похожий на брусчатку. Однако специалисты отмечают, что речь идет не о следах деятельности цивилизации, а о редком результате естественных геологических процессов.

Необычная форма образовалась в результате многократного нагревания и охлаждения вулканических пород. Со временем камень покрывался сетью трещин, возникавших из-за резких температурных колебаний. В итоге поверхность разделилась на правильные многоугольные сегменты – по тому же принципу, по которому пересохшая почва трескается под действием солнца.

Именно эта упорядоченная геометрия и создает иллюзию рукотворной кладки, хотя на самом деле "каменная тропа" полностью естественным образованием, сформированным геологическими силами.

