Массовая гибель в Крыму: кто виноват

На побережье временно оккупированного Крыма фиксируется массовый мор дельфинов. Когда-то символ Черного моря, сегодня они стали символом разрушительного присутствия России . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра национального сопротивления.

В Крыму массово гибнут дельфины

Причины — в типично "русском порядке":

- утечка нефтепродуктов с военных кораблей

- акустический террор от учений и техники

- ловушки и сетки, установленные незаконно

" Дельфины дезориентируются, гибнут и выбрасываются на берег. Оккупация уничтожает не только людей, но и все живое морей, почв и природы в целом. ЦНС напоминает: оккупация – это еще и экологическое преступление ", – отмечают в Центре.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что вышедшая из затонувших российских танкеров нефть способна достичь побережья Николаева и Одессы. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости" 9 января.

В то же время он добавил, что российские гражданские суда продолжают двигаться через Черное море, включая пересечение Керченского пролива, хотя официально он закрыт Украиной.

"Мы не пытаемся препятствовать гражданскому судоходству с военной точки зрения, ведь Украина — цивилизованная страна. Россияне продолжают перегружать свои суда, хотя вариантов у них немного. Они прекрасно понимают, что без экспорта нефти и финансовых поступлений им будет еще сложнее вести войну", — добавил спикер.

15 декабря стало известно, что в Керченском проливе затонули два российских танкера, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", перевозившие нефтепродукты. Российская сторона объяснила катастрофу "ошибкой экипажа во время плохих погодных условий". В Greenpeace Украина отметили, что в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря, может попасть до 4300 тонн мазута и других нефтепродуктов. 17 декабря местные жители Краснодарского края РФ начали публиковать фотографии загрязненных мазутом пляжей и мертвых птиц.