Магнитные бури 5 августа: эксперты предупредили о крайне мощном геомагнитном штормах

В среду, 5 августа, на Земле прогнозируется магнитная буря уровня G1. Она относится к желтому уровню геомагнитной активности и считается слабой, однако может повлиять как на работу отдельных технических систем, так и на самочувствие людей, чувствительных к изменениям космической погоды.

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По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), геомагнитное возмущение может повлечь за собой незначительные перебои в работе энергетических систем, а также повлиять на навигацию некоторых видов птиц и животных, ориентирующихся на магнитное поле Земли.

Специалисты предупреждают, что во время магнитных бурь метеозависимые люди, особенно пожилые, могут испытывать ухудшение самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов – головная боль, усталость, головокружение, перепады артериального давления, бессонница и повышенная раздражительность. Медики рекомендуют в такие дни избегать чрезмерных физических нагрузок, соблюдать режим сна, пить достаточно воды и больше проводить на свежем воздухе.

За последние сутки Солнце оставалось умеренно активным. Астрономы зафиксировали восемь вспышек класса C и четыре вспышки класса M, самой мощной из которых стала вспышка М4.1. Вспышки М-класса относятся к средним по силе, однако в некоторых случаях могут сопровождаться солнечными радиационными бурями.

Прогноз на ближайшие дни свидетельствует, что солнечная активность будет оставаться умеренной. В то же время специалисты не исключают возможности возникновения мощной вспышки класса X, которая является самой высокой по классификации солнечных вспышек.

Портал "Комментарии" уже писал , что во вторник, 4 августа, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют, однако астрономы продолжают следить за активностью Солнца из-за возможности возникновения вспышек класса М. Хотя солнечная активность остается низкой, полностью исключать ее усиления специалисты не советуют.