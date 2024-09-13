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60 га леса вблизи Киева оказалось под угрозой уничтожения: что произошло

По данным Офиса Генпрокурора, в Киевской области планировалось масштабное строительство коттеджных городков

сегодня, 15:59
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Кречмаровская Наталия

В Киевской области планировали застроить коттеджами 60 га леса, который имеет особое значение для экологии столичного региона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

60 га леса вблизи Киева оказалось под угрозой уничтожения: что произошло

Лес в Киевской области. Фото Офиса Генерального прокурора

В Офисе отметили, что отчуждение земель лесного фонда началось в 2028 году. Тогда часть массива вывели из государственной собственности в частную – основанием служили незаконные распоряжения районной государственной администрации. Право собственности на земли получили 14 физических лиц. Остальную землю на основании поддельных государственных актов перевели в сельскохозяйственное использование.

"В дальнейшем для придания законности схеме вывода земель из состава земель лесохозяйственного назначения в отношении их были заключены гражданско-правовые соглашения. В результате участки были аккумулированы в собственности ряда связанных между собой юридических лиц”, — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По предварительной информации, на указанной территории планировали построить коттеджные городки. Для этого фактически уничтожили бы лес.

В Офисе отметили, что суд удовлетворил иски прокуроров к ряду юридических лиц по четырем делам о возвращении лесных земель в Бориспольском районе общей площадью более 60 га.

Право собственности на эти земельные участки по решению суда зарегистрировали за государством в лице Кабинета Министров Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о состоянии воды в ДеснеПо состоянию на 12 сентября наблюдалось некоторое улучшение ситуации, однако угроза для экологии остается. Также специалисты предупреждают, что загрязненная вода дойдет на Киевщину.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/prokurori-na-zaxisti-derzavnix-interesiv-na-kiyivshhini-prokuratura-zapobigla-zabudovi-kotedzami-60-ga-lisu
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