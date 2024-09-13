60 га леса вблизи Киева оказалось под угрозой уничтожения: что произошло

В Киевской области планировали застроить коттеджами 60 га леса, который имеет особое значение для экологии столичного региона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.



Лес в Киевской области. Фото Офиса Генерального прокурора

В Офисе отметили, что отчуждение земель лесного фонда началось в 2028 году. Тогда часть массива вывели из государственной собственности в частную – основанием служили незаконные распоряжения районной государственной администрации. Право собственности на земли получили 14 физических лиц. Остальную землю на основании поддельных государственных актов перевели в сельскохозяйственное использование.

"В дальнейшем для придания законности схеме вывода земель из состава земель лесохозяйственного назначения в отношении их были заключены гражданско-правовые соглашения. В результате участки были аккумулированы в собственности ряда связанных между собой юридических лиц”, — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По предварительной информации, на указанной территории планировали построить коттеджные городки. Для этого фактически уничтожили бы лес.

В Офисе отметили, что суд удовлетворил иски прокуроров к ряду юридических лиц по четырем делам о возвращении лесных земель в Бориспольском районе общей площадью более 60 га.

Право собственности на эти земельные участки по решению суда зарегистрировали за государством в лице Кабинета Министров Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известно о состоянии воды в Десне. По состоянию на 12 сентября наблюдалось некоторое улучшение ситуации, однако угроза для экологии остается. Также специалисты предупреждают, что загрязненная вода дойдет на Киевщину.



