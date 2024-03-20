Климатическая опасность: прошлый год стал самым жарким на планете

В 2023 году мир столкнулся с беспрецедентными климатическими изменениями. Согласно докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО), прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений, продолжая наблюдаемую в течение последнего десятилетия тенденцию высоких температур.

Анализ показателей, таких как уровень парниковых газов, температура поверхности, тепло и подкисление океанов, повышение уровня моря, состояние морского ледяного покрова Антарктики и отступление ледников, свидетельствует о глубоких изменениях в глобальной климатической системе.

Значительные экстремальные погодные явления, такие как волны зноя, наводнения, засухи, лесные пожары и тропические циклоны, ускорились, вызывая страдания миллионов людей по всему миру. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что ситуация критическая: "Сирены ревут по всем основным индикаторам... И изменения ускоряются".

Почти треть мирового океана в 2023 году была охвачена волной морской жары, нанесшей значительный ущерб эко- и продовольственным системам. Более 90% океанов в какой-то момент года испытали сильную жару, указывая на беспрецедентный уровень теплового стресса.

Кроме того, наблюдалась рекордная потеря льда среди глобального набора эталонных ледников, что стало самым большим понижением с 1950 года. Это явление было вызвано интенсивным таянием льда в регионах Западной Северной Америки и Европы.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло подчеркнула, что климатический кризис тесно связан с кризисом неравенства, отражающимся в растущей нехватке продовольствия, перемещении населения и потере биоразнообразия. Число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, возросло со 149 миллионов до 333 миллионов человек после пандемии COVID-19, подчеркивая влияние экстремальных погодных условий как отягощающего фактора.

Последнее десятилетие стало самым теплым на Земле