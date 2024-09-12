Какие территории несут миллиардные убытки для Украины каждый год

Черниговская, Сумская, Николаевская и Харьковская области потеряли более 20% ВВП. Местные бюджеты этих регионов недополучают более $1,1 млрд налогов из-за заминированных территорий. Об этом говорится в исследовании Tony Blair Institute, проведенном совместно с Минэкономики, информирует портал "Комментарии".

Снаряд в поле. Фото: Армия Информ

Для ускорения процесса гуманитарного разминирования правительство запустило программу компенсаций для фермеров, планирующих разминировать с/х участки, на которых работают.

Также ведется работа по увеличению количества операторов противоминной деятельности.

В настоящее время в системе Prozorro объявлено 10 аукционов на закупку услуг по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель, которые планируется разминировать — более 3 700 га, — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министерство экономики Украины Юлия Свириденко во время дискуссии с филантропом Говардом Баффетом.

Юлия Свириденко выразила ожидание, что в ближайшие две недели аукционы будут успешно завершены и подписаны первые договоры с операторами противоминной деятельности.

По оценке Всемирного Банка для разминирования всей территории Украины понадобится около $35 млрд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Спасатели сообщили о гибели коллеги: что произошло

О тяжелой потере сообщили спасатели Днепропетровской области. Во время выполнения работ по разминированию погиб 36-летний водитель-сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области главный мастер-сержант службы гражданской защиты Кукла Анатолий Николаевич.

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

"Анатолий находился в рядах ГСЧС с 2014 года. Его преданность делу, надежность и мужество навсегда останутся в памяти коллег", – говорится в сообщении.